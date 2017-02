FV Langenargen wechselt seinen Trainer am Ende der Saison

Mit dem Ablauf der Spielsaison 2016/2017 gehen der FV Langenargen und sein aktueller Trainer Franz Pichner getrennte Wege. Dies gab die Vereinsleitung des B-Ligisten in einer Pressemitteilung schon jetzt bekannt. Wer die Nachfolge von Franz Pichner antreten wird, wolle man „zu gegebener Zeit“ mitteilen.

Der 51-jährige Trainer hatte die Mannschaften des FVL zu Beginn der Saison 2014/2015 von Gökmen Öksüz übernommen und in den beiden folgenden Jahren jeweils auf den dritten Tabellenrang geführt. „Wir haben es sogar geschafft, saisonübergreifend rund zwölf Monate ohne Niederlage zu bleiben“, freut sich der scheidende Trainer. In der laufenden Saison habe er damit zu kämpfen gehabt, dass ältere Spieler etwas kürzer getreten seien, sodass junge Spieler an die erste Mannschaft herangeführt werden mussten, was ihm „hervorragend gelungen“ sei. Außerdem seien die Jahre als Trainer beim FVL „eine tolle Zeit gewesen“, wie Pichner betonte. „Ich werde bis zum Ende der Saison mehr als mein Bestes geben, um mit beiden Teams Erfolg zu haben“, versprach der scheidende Trainer. Darüber hinaus möchte er Mitglied beim FVL bleiben und in der AH-Abteilung bei Training und Spielen die Kickstiefel schnüren.

Der FV Langenargen beabsichtigt, mit dem Trainerwechsel nach Auskunft von Vorstand Werner Dillmann „im Hinblick auf das 100-jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2020 frischen Wind in den sportlichen Teil der Vereinsarbeit bringen“. Die Entscheidung, diesen Weg ohne Franz Pichner zu gehen, sei der Vereinsleitung nicht leicht gefallen. „Nach ausführlicher Diskussion und der Abwägung vieler Details haben wir uns letztlich aber einstimmig zu diesem Schritt entschlossen“, fügte Werner Dillmann ergänzend hinzu.