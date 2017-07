Friedrichshafen FV Langenargen startet in die Saison

Team startet mit 37 Spielern einer Reihe von Testspielen in die Vorbereitung. In den nächsten drei Jahren soll Aufstieg gelingen.

Fußball-Kreisliga B4: (gbr) Am vergangenen Freitag startete der FV Langenargen die siebenwöchige Vorbereitungszeit auf die Ende August beginnende Vorrunde der Kreisliga B4. Der neue FVL-Trainer Michael Wölfle und sein Ko-Trainer Tobias Hildenbrand freuten sich über 37 Spieler, die den Weg ins Sportzentrum gefunden hatten. Darunter befanden sich neben den Neuzugängen mit Luca Hauser, Reto Huber, Tobias Kleiser, Adrian Siessegger und Alexander Stähle auch fünf Spieler, die aus der eigenen A-Jugend zu den Aktiven gestoßen sind.

Vom VfB Friedrichshafen schlossen sich Alexander Birk und Daniel Wocher dem FV Langenargen an. Der 18-jährige Daniel Wocher kehrte nach vier Jahren beim Nachwuchs des Landesligisten zu seinem Heimatverein zurück, für den er schon acht Jahre davor in der Jugend spielte. Auch Lorzenzo Ochsenreiter war ein FVL-Eigengewächs, bevor er für drei Jahre beim TSV Meckenbeuren spielte. Mit Murat Kocigyit und Sergej Held fanden zwei weitere Spieler vom TSV Meckenbeuren den Weg zum FVL. Vom TuS Immenstaad kommend, trägt nun auch Veldan Salcinovic das Langenargener Trikot, ebenso die Brüder Nico und Jonas Weishaupt, die zuvor in der A-Jugend des SV Weingarten gespielt hatten.

Da sich nur ein Spieler (Martin Gierer, SG Argental) vom FVL abgemeldet hatte, kann Michael Wölfle auf einen erheblich erweiterten Kader zurückgreifen. „Ich bin vor allem froh, dass wir so viel Spieler in unseren Reihen haben, die noch unter zwanzig Jahren sind. Zusammen mit den erfahrenen Spielern kann ich damit gut in die Zukunft arbeiten“, freut sich der neue Trainer. „Innerhalb der nächsten drei Jahre wollen wir nämlich den Aufstieg in die Kreisliga A schaffen“, ergänzt FVL-Vorsitzender Werner Dillmann.

Michael Wölfle und sein Trainerkollegen Tobias Hildenbrand haben für die nächsten sieben Wochen ein intensives Trainingsprogramm ausgearbeitet. Mit einer Reihe von Testspielen soll sich Stück für Stück die Mannschaft herauskristallisieren, die am 27. August zum ersten Rundenspiel auf dem Platz steht. „Wir haben acht Spiele und ein Blitzturnier mit drei Begegnungen vereinbart. Damit wird es möglich sein, dass ich mir bald ein Bild von der Leistungsfähigkeit jeden Spielers machen kann“, erklärt Michael Wölfle. Zum ersten Test tritt der FVL am heute ab 15 Uhr beim SV Ittendorf/Ahausen an. Schon einen Tag darauf stellt sich ab 11 Uhr im Sportzentrum Langenargen die starke U23 des FV Ravensburg als Sparringspartner zur Verfügung. Damit soll die Vorbereitung starten und ein guter Saisonstart gelingen.