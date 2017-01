FC Friedrichshafen mit bärenstarker Leistung in Hard

Die U-10-Fußballer des FC Friedrichshafen sichern sich beim Internationalen Seehallencup in Österreich den Siegerpokal.

Juniorenfußball: Die U10 des FC Friedrichshafen hat in Hard (Österreich) den Internationalen Seehallencup gewonnen. Die Vorfreude war groß beim FC. Schließlich spielte er zum ersten Mal in einer solch profihaften Halle mit Rundumbande und frisch verlegtem Kunstrasen. Neben Friedrichshafen waren sieben spielstarke Mannschaften angemeldet, und so trat der FC selbstsicher, aber auch mit Respekt vor dem Gegner auf. Allen war von Beginn an klar, dass diesmal eine Top-Leistung abgerufen werden musste.

Friedrichshafen startete hoch konzentriert und musste gleich gegen den spielstarken FC Hörbranz ran. In einer spielerisch und kämpferisch überzeugenden Partie gewann der FC hochverdient mit 4:0. Gegen Andelsbuch ging es schon härter zur Sache. Aber auch da zeigten die Jungs schöne Spielzüge und hohe Laufbereitschaft beim 2:1. Nach weiteren, teils hart umkämpften Duellen gegen den SV Kressbronn (2:2), SC Halterdorf (3.2) und einem knappen 0:1 gegen den Nachwuchs des österreichischen Bundesligatabellenführers SCR Altach kam es im letzten Spiel gegen den FC Egg im direkten Vergleich um den Turniersieg.

"Jetzt geht es um Alles oder Nichts"! Die Trainer motivierten die Jungs bis in die Haarspitzen und appellierten nochmals an die Laufbereitschaft und vor allem mit Spaß am Fußball schöne Kombinationen zu zeigen. Im Laufe des Turniers hatte sich gezeigt, dass die FC-Junioren spielerisch die beste Turniermannschaft waren. Der FC Friedrichshafen überzeugte nun vollends und gewann verdient mit 1:0. Er spielte teilweise wie entfesselt, hatte das Finale unter Kontrolle, lediglich an der Chancenverwertung scheiterte ein besseres Ergebnis. Am Ende wurde auf dem großen Siegerpodest abgefeiert und die Medaillen entgegengenommen.