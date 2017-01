FC Friedrichshafen ist Vizemeister

U-10-Nachwuchsfußballer schrammen nur knapp am Titel des Bezirksmeisters vorbei. Das Finale 0:1 gegen den FV Ravensburg verloren.

Juniorenfußball: Sie waren die letzten Friedrichshafener Vertreter 2016 in der Gruppe der unter 10-Jährigen im Sparkassen-Hallencup des WFV. Ins Finale zogen sie in einem spannenden Turnier in Wangen ein, wo sie sich nur Aich-stetten knapp mit 0:1 geschlagen geben mussten. Nun hatte der FC Friedrichshafen nach dem dritten Platz 2016 erneut die Chance, Bezirksmeister zu werden.

Der FC startete denkbar ungünstig, nach ein paar guten Chancen konnte aber der SV Weingarten einen Konter durch die Mitte zum 1:0 verwandeln. Torwart Simon traf keine Schuld. Er sollte später noch die eine oder andere Glanzparade abliefern. Aber es blieb trotz aller Bemühungen beim 0:1. Nach der Auftaktniederlage war der Druck natürlich groß. Die Trainer, Werner und Tobias Algner, fanden in der Kabine deutliche Worte.

Gegen den SV Amtzell lief es deutlich besser. Ein Eigentor brachte die Führung, nach zwei weiteren Großchancen wurde der Vorsprung auf 2:0 ausgebaut. Eine Minute später nutzte das Team ein Durcheinander zum 3:0. Das 1:3 gleich nach dem Anstoß war nur Ergebniskorrektur. Aufgrund des verlorenen Spiels musste auch gegen Grünkraut ein Sieg her. Der FC begann zwar aggressiv, wurde aber durch das 0:1 kalt erwischt. Das rüttelte das Team auf, es ging nur noch auf ein Tor. Das 1:1 erzielte Jonah, Marko machte das 2:1 per Hacke mit dem Rücken zum Tor, Silas schoss das 3:1. Es folgten noch zwei weitere Treffer, ein besonders schöner von Jannis. Grünkraut verkürzte noch auf 2:5, das Halbfinale aber war erreicht.

Dort traf der FC auf den Überraschungssieger der anderen Gruppe, Aichstetten. Trotz der Aichstettener Fans, die ihre Mannschaft mit Kuhglocken lautstark unterstützten und eine tolle Show ablieferten, gewann der FC dieses hart umkämpfte, aber faire Spiel. Benni verwandelte mit der Brust zum Sieg. Der FV Ravensburg hatte zuvor nicht souverän aufgespielt, steigerte sich aber im Finale und war klar überlegen. Lange Zeit konnte der FC gefährliche Situationen entschärfen, er kämpfte, musste sich nur knapp 0:1 geschlagen geben. Weil der FC seine Chancen nicht hatte nutzen können, war die Enttäuschung zunächst groß.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Jungs, die als Team toll gespielt haben und auf die hervorragende Arbeit unserer Jugendtrainer. Diese Leistung spiegelt die nachhaltige Jugendarbeit der vergangenen Jahre wider. Wir gratulieren dem FV Ravensburg zur verdienten Meisterschaft“, lobte Vorstand Oliver Siegemund. Vielleicht schafft es ja die U 9, am Wochenende Bezirksmeister zu werden. Eine Chance hat der FC Friedrichshafen noch. Das wäre im 50. Jahr des Vereins eine tolle Sache.