Regionalsport See Ost FC Friedrichshafen: Rote Laterne los werden

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Friedrichshafen – FC Dostluk Friedrichshafen (Samstag, 17.00 Uhr). – Am letzten Spieltag der Saison steht beim FC Friedrichshafen noch ein Derby an. Die Mannschaft von FC-Trainer Damir Alihodzic empfängt den FC Dostluk Friedrichshafen. In der Tabelle sind die beiden Mannschaften nur einen Platz voneinander getrennt, doch mit einem Sieg könnte die Elf von Alihodzic auf den vorletzten Rang aufrücken. Wäre da nicht die Tordifferenz.

„Wir haben wirklich nicht damit gerechnet, dass wir es eigenhändig schaffen könnten, den letzten Platz zu verlassen“, meint der Coach. Aber dafür müssten seine Jungs auch einen richtig guten Tag erwischen – elf Tore mehr als Dostluk müsste der FC schießen. Dies wäre selbst für diese Burschen, die sich im Vergleich zur Hinrunde enorm stabilisiert haben, ein kleines Wunder. Aber wenn man bedenkt, dass eben diese Mannschaft am vergangenen Sonntag den VfB Friedrichshafen II besiegt hatte, kommt es einem sogar ein klein wenig realistisch vor. „In den Köpfen rechnen die Jungs schon mit der Relegation“, sagt Alihodzic, die unter Umständen gar nicht gespielt wird. „Wir werden am Samstag alles rausholen, um drei Punkte zu erspielen.“ Und natürlich fällt in diesem Zusammenhang auch die bekannte Floskel: „Im Fußball ist nun mal alles möglich."

Aber mit Dostluk erwartet den FC ein richtig unangenehmer Gegner. Eine Mannschaft, die, eben so wie das Team von Alihodzic, den Druck des Abstiegskampfes gewohnt ist. Die nichts mehr zu verlieren hat. „Ich freue mich auf genau solch eine Partie zum Abschluss“, meint der FC-Trainer. Und im Gegensatz zum Hinspiel, das damals 0:1 verloren wurde, will er jetzt den Spieß umdrehen. „Damals haben wir offensiv versagt. Das wird sich am Samstag ändern“, ist er sich sicher.

Geht es nach Dostluk-Trainer Serkan Buz, war seine Mannschaft im Hinspiel gegen den FC Friedrichshafen auch die klar bessere Mannschaft. „Aber jetzt hat Friedrichshafen einfach mal den VfB II besiegt“, sagt er, „bei denen weiß man nicht, was einen erwartet.“ Er weiß nur, dass er die Saison mit seinen Spielern vernünftig beenden möchte. Am besten mit einem Auswärtssieg. Doch das wird gar nicht so leicht.

Zum einen ist ja gerade Ramadan und deshalb nur einmal die Woche Training. Zum anderen ist der Torwart verletzt, der Ersatz-Torwart gesperrt und einen dritten Torwart gibt es nicht. „Dann müssen wir wohl auf den Keeper der A-Jugend zurückgreifen“, meint Buz. Hinzu kommen noch zwei weitere Verletzte. „Unter diesen Umständen wird das Spiel sicherlich nicht der Brenner“, ahnt der Coach. Wichtig für ihn ist aber, dass seine Jungs über die ersten 20 Minuten die Null halten. „Damit haben wir schon mal viel gewonnen.“ Und für Buz steht zum Saisonende vor allem eins im Vordergrund: „Die Jungs sollen Spaß am Spiel haben.“