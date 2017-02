Europacup-Debüt für Anton Grammel

Anton Grammel vom SC Kressbronn fährt im Allgäu am Oberjoch im Riesentorlauf auf die Plätze 40 und 42.

Ski alpin: Vergangenes Wochenende haben am Oberjoch im Allgäu zwei Europacup-Riesentorläufe stattgefunden. Dort wurde Anton Grammel, der Kressbronner Skirennläufer, zum ersten Mal in dieser Liga eingesetzt. Knallharte Piste, Laufzeiten von mehr als einer Minute und Startnummer 70 stellten höchste Ansprüche an den 18-Jährigen vom SC Kressbronn. Im Starterfeld waren einige Athleten, die direkt von der Weltmeisterschaft aus St. Moritz angereist waren. Sie sorgten für ein Niveau, welches nicht weit unter einem Weltcup-rennen einzustufen war. „Bei optimalem Verlauf der Rennen ist ein Ergebnis unter den Top 30 möglich“, lautete die Einschätzung von Anton Grammel. Letztendlich reichte es für die Plätze 40 und 42. Durch die knappen Zeitabstände hätte eine um eine Sekunde schnellere Zeit eine um zwanzig Ränge bessere Platzierung bedeutet. So können die ersten Auftritte im Europacup durchaus positiv gewertet werden, und bestätigen eine Weiterentwicklung Richtung nationale Spitze.