Eschach fehlte beim 0:4 der Wille

Wenn der TSV Eschach eine Chance gegen den bärenstarken Tabellenführer hätte haben sollen, dann hätte es eines starken Auftritts bedurft. Weil das allerdings ausgeblieben war, gab es folgerichtig eine derbe Schlappe im ersten Spiel nach der Winterpause vor 150 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz in Mariatal.

Fußball-Landesliga: TSV Eschach – SSV Ehingen-Süd 0:4 (0:3).- (aba) Wenn der TSV Eschach eine Chance gegen den bärenstarken Tabellenführer hätte haben sollen, dann hätte es eines starken Auftritts bedurft. Weil das allerdings ausgeblieben war, gab es folgerichtig eine derbe Schlappe im ersten Spiel nach der Winterpause vor 150 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz in Mariatal.

„Für uns hat es heute nichts zu holen gegeben. Sie waren heute eine Klasse besser“, fasst Jens Rädel, Trainer des TSV Eschach, zusammen. Nicht unerwähnt bleiben soll: In den ersten zehn, vielleicht 15 Minuten waren die Gastgeber das bessere Team. Der TSV Eschach habe in dieser Zeit zwei Möglichkeiten gehabt, bestätigt Michael Bochtler, so der Coach der Kirchbierlinger. Ein Blick auf eine der Möglichkeiten: In der 12. Minute wird Benedikt Böning mustergültig angespielt, der mit dem Spielgerät am Fuß über die halblinke Seite in Richtung Gästetor zustürmt. Im richtigen Moment folgt dann der Pass nach innen auf Patrick Kapellen, der etwa auf Höhe des Strafstoßpunktes positioniert, den Ball allerdings nicht gut genug kontrolliert, sodass die Deckung des SSV Ehingen-Süd doch noch Schlimmeres verhindern konnte.

„Wenn wir da getroffen hätten, wäre die Emotion in unser Spiel eingekehrt. Die Szene steht symbolisch dafür, dass uns heute etwas gefehlt hat, nämlich der Wille“, urteilt der TSV-Übungsleiter. Nach Anfangsphase wurden die hoch zu favorisierenden Gäste stärker und spielten in einigen Szenen ihre Klasse aus. Tore folgten zwangsläufig. Die Führung basierte auf einem Konterangriff. Das zweite Tor nahm seinen Anfang in einer schönen Ballstafette, die durch einen kernigen Schuss zum 2:0 abgeschlossen wurde. Das 3:0 fiel nach einem durch den Wind angefeuerten Geschoss aus fast 25 Metern.

„Ich habe meiner Mannschaft in der Halbzeitpause gesagt, dass das viel zu wenig war“, sagt Jens Rädel. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, gerade beim TSV Eschach. Schließlich ist er Spezialist, wenn es darum geht, verloren geglaubte Spiele zu drehen oder sie zumindest zu egalisieren. Doch am vergangenen Samstag nicht. Das Spiel mutierte im zweiten Abschnitt zum Langweiler. „Dass es nicht noch schlimmer gekommen ist, haben wir der Tatsache zu verdanken gehabt, dass der SSV Ehingen-Süd deutlich heruntergefahren hat“, stellt der Eschacher Coach fest. Das habe ihm nicht gefallen, wie seine Elf in der zweiten Halbzeit agiert habe, weil sie das Spiel nur noch verwaltet habe, meint der Trainer der Gäste. Summa summarum: „Wir haben heute zu wenig investiert, sind nicht an unsere Grenzen gegangen, haben ohne Saft agiert“, so der Trainer der Gastgeber enttäuscht. – Tore: 0:1, 0:3 Pöschl (21./38.), 0:2 Maier (23.), 0:4 Schleker (89.).- ZS: 150.- Schiedsrichter: Grieser.