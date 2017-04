Regiosnalsport See Ost Es lief nicht gut für VfB-Mädchen

Lea-Marie Hess und Lara Magnus mit ihrem Abschneiden und den Leistungen bei derBaden-Württembergischen Rangliste in Konstanz nicht zufrieden.

Badminton: (rs) Bei der 4. Baden-Württembergischen Rangliste in Konstanz zeigten Lea-Marie Hess und Lara Magnus (beide VfB Friedrichshafen) durchwachsene Leistungen in der Altersklasse U 19. Sie waren nicht rundum zufrieden mit ihren Leistungen.

Lea-Marie Hess, die aufgrund der Freistellung in der Altersklasse U 17 zusammen mit Xenia Kölmel imU-19-Damendoppel antrat, mussten im Viertelfinale eine ganz bittere Dreisatzniederlage gegen Pregizer/Skrbin einstecken. Die anschließenden beiden Partien um Platz fünf waren kein großes Problem für die BW-Auswahl Hess/Kölmel und dieser wurde dennoch gefeiert. Lara Magnus überstand an der Seite von Sarah Kronenberger (SV Primisweiler) die erste Runde mit 21:4 und 21:13 gegen Brinkmann/von der Nüll recht mühelos. Danach war gegen die an Nummer 2 gesetzten Gießler/Herzig de Almeida mit dem 17:21/7:21 Endstation. Am Ende sprang ein achter Platz für sie heraus.

Im Mixed U 19 überstanden Magnus und Timo Reiß (TV Bad Mergentheim) die erste Runde mit 21:11 und 21:16 gegen Bertoldo/Brinkmann. Im Viertelfinale setzte es dann eine klare Niederlage gegen die späteren Sieger und topgesetzten Schlenga/Mottarelli (9:21, 7:21). Mit einem weiteren Sieg und einer Niederlage landete die VfB-Spielerin auf Platz sieben.