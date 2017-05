Regionalsport See Ost Es geht um EM- und WM-Normen in Oberteuringen

Das 4. Weitsprungmeeting des SV Oberteuringen wird am Pfingstsonntag ausgetragen, und es hat sich eine weitere Änderung ergeben: Die Wettbewerbe beginnen nicht um 12 Uhr sondern um 10 Uhr mit der Jugend.

Leichtathletik: (gk) Das 4. Weitsprungmeeting des SV Oberteuringen wird am Pfingstsonntag ausgetragen, und es hat sich eine weitere Änderung ergeben: Die Wettbewerbe beginnen nicht um 12 Uhr sondern um 10 Uhr mit der Jugend.

Der Grund ist sehr erfreulich, sorgt aber für Schweißperlen auf der Stirn von Organisator Herbert Lechner: Die Voranmeldungen übertreffen alle Erwartungen, quasi in allen Klassen ist die deutsche Weitsprungelite am Start. Dazu kommen europäische Spitzenspringer. Für die U-18-Athleten geht es um die Norm für die WM in Kenia. Es werden 7,25 Meter von den Jungs und 6,05 Meter (Mädchen) erwartet. In der U20 sind es 7,55 und 6,20 Meter für die EM in Grosseto (Italien). Die U-23-Junioren tragen ihre EM in Bydgoszcz (Polen) aus und müssen 7,80 und 6,40 Meter erbringen. Für die WM der Aktiven Anfang August in London gelten die gleichen Normen wie im Vorjahr für Rio: 8,15 und 6,75 Meter. Auf die Zuschauer wartet eine tolle Flugshow.

Schon bei den männlichen Jugendlichen (Beginn 10 Uhr) sind sechs Springer am Start, die Weiten von mehr als sieben Meter erzielt haben. Angeführt wird die Meldeliste von Björn-Ole Klein (SC Preußen Münster/7,62), dicht gefolgt von Gianni Seeger (TSV Gomaringen/7,59). Exzellente Springerinnen sind in der Klasse der weiblichen Jugend am Start (Beginn 11 Uhr). Hier haben vier Teilnehmerin mehr als sechs Meter erbracht und die ersten drei trennt jeweils nur ein Zentimeter – also Spannung pur.

Um 12.30 Uhr beginnt das B-Springen der Männer: Da gilt der Sigmaringer Max Kottmann (jetzt Stuttgarter Kickers) als Favorit mit einer Melde-leistung von 7,76 Meter. Neun Konkurrenten haben die sieben Meter zum Teil deutlich übertroffen. Etwas ruhiger könnte dann das B-Springen der Frauen (14 Uhr) verlaufen.

Um 15 Uhr nimmt die A-Gruppe der Frauen mit 13 Teilnehmerinnen den Wettkampf auf. Angeführt wird das Feld von Siebenkämpferin Claudia Salman-Rath (LG Eintracht Frankfurt). In der Hallensaison hat sich die vielseitige Athletin auf herausragende 6,94 Meter gesteigert. Alexandra Wester (ASV Köln) ist auf 6,95 Meter geflogen, Melanie Bauschke (LAC Olympia Berlin) auf 6,90 Meter. Auch Caroline Schäfer (TV Friedrichstein), die Olympiafünfte im Siebenkampf, hat für Oberteuringen gemeldet. Es ist also angerichtet für den ersten 7-Meter-Satz einer Frau in Oberteuringen.

High Noon am Pfingstsonntag um 16.30 Uhr im Oberteuringer Stadion: 14 Weitenjäger, darunter vier 8-Meter-Springer kämpfen um die WM-Norm. Angeführt werden sie von Vorjahressieger Alyn Camara (ASV Köln/8,29), der vor einem Jahr mit seinem Satz auf 8,21 Meter das Rio-Ticket gelöst hatte. Fabian Heinle (VfB Stuttgart) hat 2015 gleich bei der ersten Veranstaltung sensationelle 8,25 Meter in die Grube gesetzt und der Schweizer Benjamin Gföhler das Springen 2016 mit 8,13 Meter gewonnen. Und Julian Howard (LG Karlsruhe) ist mit 8,07 Metern registriert.

Konkurrenz belebt das Geschäft, eine bessere kann es eigentlich bei einem „Dorf-Meeting“ gar nicht geben. Der Fokus der deutschen Leichtathletik ist an diesem Tag auf Oberteuringen gerichtet.