Regionalsport See Ost Erstes WM-Ziel ist erreicht für Sude/Laboureur

Regionalsport See Ost

Sude/Laboureur sind Gruppensieger. Heute startete die K.-o.-Runde bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Wien.

Beachvolleyball: Das Zwischenziel bei der WM in Wien ist erreicht. Chantal Laboureur (MTV Stuttgart, Immenstaad) und Julia Sude (VfB Friedrichshafen) haben gestern das dritte Gruppenspiel im Pool B souverän gewonnen und gehen als Gruppenerste in die Eliminierungspartien.

Ohne Satzverlust war das frisch gebackene Nationalteam vom Bodensee durch die Gruppenphase gerauscht. Andrea/Gorda (Kolumbien) wurden in zwei Sätzen (21:14, 21:14) besiegt, danach mussten Lidy/Leila aus Kuba die Überlegenheit der Weltranglistenzweiten (21:16, 21:14) anerkennen. Der Papierform nach waren die Spanierinnen Elsa/Amaranta für Sude/Laboureur ein Stolperstein auf dem Weg zum Poolsieg. Elsa Baquerizo Mc Millan und Amaranta Fernández Navarro haben immerhin Welttour-Ergebnisse und Olympiaerfahrung vorzuweisen, im Gegensatz zu den übrigen Gruppengegnerinnen. Die halfen der gebürtigen New Yorkerin und ihrer Partnerin nichts. MIt 39 Minuten nur ein wenig länger konnten sie Widerstand leisten, dann hatten Sude/Laboureur das dritte Gruppenspiel mit 2:0 (21:17, 21:16) gewonnen.

Für die beiden Beachvolleyballerinnen vom Bodensee beginnt heute die Runde der besten 32 Mannschaften. Bis sie aber gestern Abend ihre Gegnerinnen kennen lernten, mussten sich Julia Sude und Chantal Laboureur gedulden. Denn sie treffen in der ersten K.-o.-Runde in Wien auf einen der acht Lucky Loser, die es noch geschafft haben, mit einer weiteren Partie gestern ihre Teilnahme an der WM ein wenig zu verlängern. Die Russinnen Birlova/Makroguzova unterlagen Lidy/Leida (Kuba) 0:2, Pischke/Broder (Kanada) mit 1:2 gegen Zonta/Gallay (Argentinien). Dazu zwei deutsche Duos: Bieneck/Schneider waren gegen China (Yue/Wang) und Glienke/Grossner gegen Filippo/Erika (Paraguay) gestern noch im Wettbewerb.

Die Chancen, das Achtelfinale zu erreichen, dem erklärten Ziel Goldmedaille auf der Donauinsel ein Stück näher zu kommen, sind also gut. Im Duell der besten 16 Teams träfen Sude/Laboureur, ein Erfolg heute vorausgesetzt, am Donnerstag auf den Sieger Gordon/Saxton (Kanada) – Lehtonen/Lahti (Finnland).