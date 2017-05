Regionalsport See Ost Erster Saisonsieg für David List

Regionalsport See Ost

Friedrichshafener Radsportler gewinnt für das Lexware Mountainbike Team in Gedern das Rennen der Mountainbike-Bundesliga der Junioren und hat die Gesamtwertung übernommen.

Mountainbike-Bundesliga, Junioren: David List vom Lexware Mountainbike Team hat im hessischen Gedern gewonnen. Teamkollege Jannick Zurnieden wurde Dritter.

Glücklich registrierte David List seinen ersten Saisonsieg. Nach einem dritten Platz in Bad Säckingen und einem zweiten in Heubach war es nun fast logisch, dass es in Gedern mit Rang eins klappt. Mathematische Logik ist aber längst nicht die eines Cross-Country-Rennens, auch wenn der Friedrichshafener David List (RSV Seerose Friedrichshafen) alles dafür tat, dass die Zahlenreihe komplett wurde.

Weil niemand sonst in der vierköpfigen Spitzengruppe Tempo-Arbeit machen wollte, drehte List den Spieß um. „Ich bin fast alles von vorn gefahren und habe das Tempo hoch gehalten“, erklärt er. Damit verhinderte er zumindest, dass es Attacken gab. Der Belgier Pieter Janssens verlor durch ein Kettenproblem den Anschluss, sodass nur noch List, sein Teamgenosse Jannick Zurnieden und der Rheinfeldener Tim Meier übrig blieben. Der riss eine kurze Lücke, List konnte parieren. Allerdings kostete das Jannick Zurnieden den Anschluss. „Ich habe einen kleinen Fehler gemacht und im Downhill eine zu große Lücke gehabt. Danach bin ich leider nicht mehr ran gekommen“, erklärte der Freiburger. „Bis dahin konnte ich sehr gut mitfahren und ich habe mich sehr gut gefühlt.“ So brachte er mit 1:12 Minuten Rückstand seinen dritten Rang souverän ins Ziel.

David List übernahm zu Beginn der letzten Runde selbst die Initiative, ging als Erster in einen langen Singletrail und holte einen kleinen Vorsprung heraus. Den vergrößerte er Meter um Meter und gewann schließlich mit 17 Sekunden Vorsprung. In der vorletzten von sechs kompletten Runden machte Zurnieden einen kleinen Fahr-Fehler und bekam nach einer technischen Passage eine Lücke, die er nicht mehr schließen konnte. Für David List war es sein erster Bundesliga-Sieg bei den Junioren. „Super, dass es geklappt hat“, grinste List, der auch die Führung in der Gesamtwertung übernommen hat.