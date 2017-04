Regionalsport See Ost Erster Profi-Podestplatz für Liane Lippert

Liane Lippert wird Dritte beim Radrennen in niederländischen Limburg. Sunweb-Fahrerin vom RSV Seerose Friedrichshafen beim Frühjahrsklassiker am Start.

Radsport: Ihr viertes Rennen als Radprofi absolvierte Liane Lippert in Limburg in den Niederlanden. Die Radsportlerin des RSV Seerose Friedrichshafen, die als Profi für das niederländische Team Sunweb fährt, schloss ein engagiert gefahrenes Rennen mit einem ausgezeichneten dritten Platz ab. Die Volta Limburg Classic ist ein UCI-Rennen und wird ebenfalls den holländisch-belgischen Frühjahrsklassikern zugeordnet. Das Team Sunweb hatte auf einen Mannschaftsstart verzichtet und die Friedrichshafenerin als Einzelstarterin angemeldet. Mit ihr standen 120 Fahrerinnen, organisiert in 17 europäischen Frauenteams, an der Startlinie.

Während die 19-Jährige bei den vorangegangenen Rennen strikt nach der Stallorder der Mannschaft zu fahren hatte, bekam sie hier die Gelegenheit, das Rennen selbst zu gestalten. Eine Option, die sie von Beginn an nutzte. Während der gesamten 104 Kilometer sah man sie an der Spitze, eine Position, in der sie sich sichtlich wohlfühlte. Die Teams versuchten abwechselnd, das Rennen entsprechend den Vorgaben ihrer Teamleitungen zu fahren. Dies zeigte sich in einem hoch nervösen Feld, in dem niemand etwas dem Zufall überlassen wollte. Zur Hälfte des Rennens hatten sich die Favoritinnen in einer ungefähr 20-köpfigen Spitzengruppe formiert, die nun ihre Helferinnen zur Tempoverschärfung einsetzten.

In den Rampen und Steilstücken war es allerdings Lippert, die ihre exzellenten Kletterfähigkeiten ausspielen konnte. Sie zeigte eine Explosivität, die alle Angriffe bereits im Ansatz erstickte. Im letztes Drittel bestand die Spitzengruppe nur noch aus acht Fahrerinnen, die auf das Ziel zurollten. Bereits hier begann die Auswahl um die Endplatzierungen. Dann der Schlussantritt auf der Zielgeraden! Falscher Moment, falsches Hinterrad, zu lange gezögert? Lippert konnte nicht mehr kontern und rollte auf Platz drei über die Ziellinie. Zwar knapp, aber durchaus zufrieden ihre Rennbilanz: "Ich bin auf Sieg gefahren, aber auch mit Platz drei weiß ich, wo ich stehe!"

Heute wird Liane Lippert mit dem Team Sunweb bei der fünftägigen Energiewachttour am Start stehen. Dann wird es zum Treffen von drei Fahrerinnen des RSV Seerose Friedrichshafen kommen! Neben Clara Koppenburg wird die Juniorin Thalia Möller ihr internationales Debüt geben.