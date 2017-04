Regionalsport See Ost Erst die Segelbundesliga, dann die 67. Rund Um

Lindauer SC arbeitet in der Segelbundesliga vom 25. bis 27. Mai mit dem WYC zusammen. Die 67. Rund Um startet am 16. Juni mit ein paar Neuerungen.

Segeln: Eine länderübergreifende Zusammenarbeit wird es für die 1. und 2. Bundesliga, die vom 25. bis zum 27. Mai in Lindau Station macht, geben. „Damit wir das Großereignis stemmen können, sind wir froh, mit dem Württembergischen YC einen Partnerverein gefunden zu haben, der mit uns gemeinsam die 1. und 2. Bundesliga durchführt“, erklärte Karl-Christian Bay, der neue 1. Vorsitzender des Lindauer SC (LSC). Nur gut drei Wochen später findet am 16. Juni die 67. Rund Um statt, die ebenfalls vom LSC veranstaltet wird. Bei der Nacht-Langstreckenregatta werden zwischen 300 und 350 Schiffe erwartet.

Doch bevor es in diesem Jahr wieder Rund Um geht, findet einer von sechs, beziehungsweise fünf Spieltagen der 1. und 2. Bundesliga in Lindau statt. Insgesamt werden vor Lindau 18 Erst- und 18 Zweitligateams mit einer vierköpfigen Mannschaft auf sechs Schiffen abwechselnd an den Start gehen. Gesegelt wird auf Yachten des Typs J 70, die, laut LSC-Bundesligasegler Veit Hemmeter, bestens dafür geeignet sind. „Die Boote sind ideal dafür und jeder hat die gleichen Bedingungen, da die Schiffe zugeteilt werden.“

Da es auch bei der Bundesliga wie im Fußball eine 1. und eine 2. Liga gibt, sind auch zwei Regattakurse notwendig. „Wir schaffen es als Klub nicht, beide Ligen alleine zu stemmen und sind daher sehr froh darüber, dass der Württembergische YC uns hier bei der Durchführung unterstützt“, sagtLSC-Vorstand Karl-Christian Bay. Da an zweieinhalb Regattatagen maximal 48 Wettfahrten stattfinden und die Schiedsrichter ihre Entscheidungen auf dem Wasser treffen, ist eine große Flotte an Begleitbooten notwendig. „Wir werden 60 Helfer haben und sind mit 30 Schlauchbooten auf dem See unterwegs“, erklärte Mufti Kling vom Organisationsteam des LSC. Ausgetragen werden die Wettfahrten nach Möglichkeit direkt vor dem Lindauer Segler-Club und sie werden auch von Profis kommentiert. „Wer von Friedrichshafen aus zum Zuschauen kommen möchte, hat die Möglichkeit, mit dem Katamaran zu fahren, der uns zur Verfügung gestellt wird“, sagt Oswald Freivogel, Präsident des Württembergischen YC.

Während die Segelbundesliga erst seit fünf Jahren stattfindet, ist die Nacht-Langstreckenregatta Rund Um, längst ein Klassiker. Sie findet am 16. Juni zum 67. Mal statt. Nach Angaben der LSC-Verantwortlichen werden wieder zwischen 300 und 350 Yachten erwartet. In diesem Jahr wird es, so Wettfahrtleiter Achim Holz, einige Neuerungen geben. So wird erstmals der Sailing Media Pokal vergeben. „Die Segler wetteifern nicht nur um das Blaue Band, sondern auch um den Sailing Media Pokal. „Gewertet wird nach Yardstick unter allen Einrumpfbooten, die den Großen Kurs segeln“, erläutert Achim Holz. Pokal-Stifter Mufti Kling ergänzt: „Auf anderen großen Regatten gehören diese Verrechnungspreise zu den wichtigsten. Weil hier auch langsame Klassen gegen die schnellen Einrumpfboote segeln können. Gewertet wird über den Yardstickfaktor. Bei entsprechenden Winden kann ein einfaches Boot eine der hochgerüsteten Rennziegen auch schlagen – und steht plötzlich bei der Siegerehrung ganz oben.“

Die zweite Neuerung: Es soll in diesem Jahr vor der Bahnmarke Überlingen eine zusätzliche Bahnmarke geben. „Im vergangenen Jahr gab es ein kleines Chaos beim Runden. Der Wind stand unglücklich, die auf die Tonne zufahrenden Schiffe mussten allen anderen Vorfahrt gewähren und sind fast nicht mehr hingekommen. Das hat sich richtig geballt und soll durch die zusätzliche Tonne entzerrt werden“, erklärt Holz. Ebenfalls neu ist die Regelung, dass der Skipper jedes teilnehmenden Bootes Mitglied in einem Verband ist, der dem internationalen Dachverband World Sailing angehört.

Ansonsten bleibt alles beim Alten: Der Start findet am Freitag, 16. Juni, um 19.30 Uhr vor Lindau statt und ein paar Favoriten wie Ralph Schatz mit seiner „Orange Utan“ und die Schweizer mit der „Holy Smoke“ haben ihr Kommen angekündigt. Einige Trainingsläufe hat das erfolgreiche Lindauer Damenteam um Skipperin Resi Bach auf dem Klubschiff „Bayern“ bereits absolviert, es will natürlich das hervorragende Ergebnis von 2016 verteidigen. Nur eines wünschen sich schon jetzt alle – mehr Wind, dafür weniger Regen als im vergangenen Jahr.