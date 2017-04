Regionalsport See Ost Erst Frühschoppen, dann Halbfinale in der ZF-Arena

VfB Friedrichshafen bietet Volleyballtag für die ganze Familie an. Friedrichshafen empfängt am Sonntag Düren im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft.

Volleyball-Bundesliga, Halbfinal-Play-offs, erstes Spiel: VfB Friedrichshafen – SWD powervolleys Düren (Sonntag, 14.30 Uhr, ZF-Arena). – (gms) Der VfB macht den 9. April zum Volleyballtag für die ganze Familie. Um 14.30 Uhr startet das erste Spiel in den Halbfinal-Play-offs um die deutsche Meisterschaft, bereits ab 11.30 Uhr laden die Friedrichshafener Volleyballer ihre Fans zum Frühschoppen ins Foyer der ZF-Arena ein. Im Anschluss an das Halbfinale treten die Volley YoungStars in der 2. Bundesliga gegen den VC Eltmann an.

Vor allem für Familien ist der Spieltag rund um das erste Halbfinalspiel gegen die SWD powervolleys Düren optimal. Um 14.30 Uhr pfeift der Schiedsrichter die Partie an, der Kids Club hat geöffnet und beim Kauf einer Familienkarte legen die Friedrichshafener eine weitere Familienkarte – gratis – oben drauf. Später stehen dann noch die Volley YoungStars gegen den VC Eltmann in der 2. Bundesliga auf dem Feld, frühestens eine Stunde nach dem Ende der Erstligapartie.

Aber auch schon vor dem langen Volleyballtag können die Fans sich auf diesen einstimmen. Beim Frühschoppen ab 11.30 Uhr im Foyer der ZF-Arena bieten die Friedrichshafener allen Fans mit Eintrittskarte für den Spieltag Weißwurst, Weißbier und natürlich alkoholfreie Getränke an, um sich warm zu machen für den Knaller gegen Düren. Auch Cheftrainer Vital Heynen wird es sich nicht nehmen lassen, bei den Fans im Foyer vorbeizuschauen. Karten gibt es jetzt schon unter reservix.de, auf der Geschäftsstelle der VfB Friedrichshafen Volleyball GmbH (Mo, Di, Mi, Fr 10 bis 12.30 Uhr, Do 15 bis 18 Uhr), an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Tageskasse, die ausnahmsweise schon um 11.15 Uhr öffnet.

Die Halbfinaltermine

Sonntag, 9. April 14.30 Uhr

VfB Friedrichshafen – SWD powervolleys Düren

Samstag, 15. April, 19.30 Uhr

Düren – VfB Friedrichshafen

Donnerstag, 19,30 Uhr

VfB Friedrichshafen – Düren

(falls im Modus "best of three" die Entscheidung noch nicht gefallen sein sollte)