Regionalsport See Ost Erneut bittere Niederlage für die HSG Friedrichshafen-Fischbach

Handball-Landesligist Friedrichshafen-Fischbach hält lange mit Vöhringen mit, unterliegt aber dennoch 24:27. Noch drei Partien in der Handball-Landesliga, um den Klassenerhalt perfekt zu machen.

Handball-Landesliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach – SC Vöhringen 24:27 (12:14). – (kst) „Das ist wieder eine bittere Niederlage für uns. Wir haben gut mitgehalten, lagen sogar in Führung“, sagte der sichtlich enttäuschte Trainer Stephan Kummer. „Wir haben jetzt nur noch drei Spiele, und in denen brauchen wir drei Siege, ansonsten wird es richtig eng für uns.“ Die Mannschaft musste auf den verletzten David Tovmasyan, auf Janik Weisner und Torhüter Philipp Robakowski verzichten. Unterstützt wurde sie durch Jacob Schicketanz aus der zweiten Mannschaft und die beiden Rückkehrer Andreas Rohrbeck und Marius Ratt. Zudem trug Johannes Thamm erstmals das Trikot der HSG und konnte sich gleich in die Torschützenliste eintragen. „Wir haben gut mitgehalten und das Spiel eigentlich im Griff gehabt“, erklärt Stephan Kummer. „Leider haben wir wieder den Ball unnötig verloren, die Führung hergegeben.“

Die Friedrichshafener Spielgemeinschaft kam gut in die Partie, führte nach 90 Sekunden mit 2:0. Auch im weiteren Spielverlauf setzte die HSG, vor allem über Julian Fischinger, Akzente. Stefan Dohrn erhöhte zum 10:8 für seine Farben. Doch dann schien die Mannschaft ihre Konzentration nicht mehr ganz hochhalten zu können, sie erlaubte sich unnötige Ballverluste. Vöhringen drehte die Partie mit drei Toren in Folge durch David Schuler (11:10). Die HSG fing sich wieder, glich aus (22.). Bis zur Halbzeit lieferten sich die Kontrahenten einen offenen Schlagabtausch. Jedoch nutzte der SC die technischen Fehler auf Friedrichshafener Seite und erspielte sich bis zur Pause einen kleinen Vorsprung.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste besser zurück ins Spiel. Wieder war es David Schuler, der durch einen Doppelschlag auf 16:12 erhöhte, ehe die HSG ihre nächsten Tore erzielte. Trotz des Rückstandes blieben die Gastgeber dran, ließen den Abstand nicht weiter anwachsen, kamen durch Silas Witzemann erneut heran (17:18; 39.). Doch der abgezockte SC setzte sich trotz Unterzahl erneut ab, aber die HSG wollte sich nicht geschlagen geben. Nils Gor-zalka glich wenige Minuten vor Schluss erneut aus (23:23). In den folgenden Minuten waren jedoch die Gäste cleverer, setzten sich in der Schlussphase entscheidend ab. „In der Summe haben wir uns zu viele Ballverluste erlaubt. Das ist bitter, denn wie in den Spielen zuvor sind wir dran und verlieren doch noch“, fasst der HSG-Trainer zusammen. Die HSG bleibt Zwölfter, hat nun drei Punkte Rückstand aufs gesicherte Mittelfeld.

HSG FN-Fischbach: Göser (Tor), Fischinger (7), Witzemann (5/3), Pentzlin (3), Rohrbeck (2), Westerholt (2), Thamm (1), Schöberl (1), Gorzalka (1), Kotnik (1), Dohrn (1), Turnadzic, Ratt, Schicketanz.