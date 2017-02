Erfolgreiches Wochenende für RRMV Friedrichshafen

Friedrichshafener Kunstradsportler beim Jakob-Heimpel-Pokal in Biberach. 4er-Junioren-Einrad-Riege mit großartiger Leistung.

Kunstradsport: Mehr als 80 Sportler aus dem Bezirk Oberschwaben, aus dem Rebland, Österreich und der Schweiz gingen beim Jakob-Heimpel-Pokal in Biberach an den Start.

Nachdem die Kunstradfahrer des RRMV Friedrichshafen bereits vor drei Wochen in die Saison gestartet sind, begann nun auch für die 4er-Junioren-Einradmannschaft die Wettkampfsaison. Nachdem die Mädels vergangene Saison nur einen 6er und keinen 4er gefahren sind, war die Spannung umso größer, in wie weit sie mit der Konkurrenz mithalten könnten. Beim Jakob-Heimpel-Pokal trafen die vier gleich auf starke Konkurrenz aus Rebland. Diese Mannschaft stellte zehn Punkte mehr auf als die Friedrichshafener. Aber die vier Mädels hatten fleißig trainiert und im Training spulten sie das Programm mühelos ab.

So konnte die Mannschaft mit Rückenwind und dem Vertrauen auf ihre Stärken ohne großen Druck in den ersten Wettkampf gehen. Mit 148,80 aufgestellten Punkten gingen sie zuerst an den Start. In ihrer fünfminütigen Kür zeigten die Mädels, was sie im Training gelernt hatten, und fuhren ein sehr sauberes Programm durch. Ohne größere Fehler und mit einer fantastischen Armhaltung. Am Ende blieben tolle 135,05 Punkte übrig. Diese Punktzahl reichte locker für die Qualifikation zur Baden-Württembergischen Meisterschaft. Rebland schaffte trotz zehn Punkten mehr nur 132,66. Somit belegten die Friedrichshafener Mädels Platz eins, mit Bestleistung und Qualifikation. Die vier haben nun einen Monat Zeit, an ihrem Programm zu tüfteln, dann steht die Baden-Württembergische Meisterschaft an.

Der 6er- und 4er-Einradnachwuchs mit Anika Eisele, Chiara Bercea, Leoni Grunewald, Laura Schwimmer, Clara Rebholz und Jennifer Schröter konnten krankheitsbedingt nicht an den Start gehen. Sie steigen am 19. Februar in die Saison ein.

Vom RRMV ging im Kunstradfahren bei den Schülerinnen U 11 Lena Neuenfeld zum ersten Mal bei einem Wettkampf an den Start. Seit Juni 2016 fährt sie beim RRMV Kunstrad. 25 Übungen musste sie in nur fünf Monaten Training erlernen und die gab sie fast fehlerfrei wieder und belegte unter den acht Konkurrentinnen in dieser Altersklasse mit 33,10 Punkten den hervorragenden zweiten Platz.

In der Altersklasse der Schülerinnen U 13 ging Ceyda Altug an den Start. Für sie war es bereits der zweite in der neuen Wettkampfsaison. Wieder zeigte sie eine super Kür, die nur durch zwei Unachtsamkeit etwas getrübt wurden. Eigentlich belegte sie mit dieser Leistung klar den ersten Platz. Doch dem Trainer ist bei der Programmeinreichung ein Fehler unterlaufen, was Ceyda den zweiten Platz einbrachte. Die Entschuldigung des Trainers hat sie etwas traurig angenommen. Trainer: „Das ist mir in 35 Jahren Trainingsarbeit noch nie passiert.“

Auch für Nadine Kurz, die in der Altersklasse U 15 antritt, war es der zweite Start der neuen Wettkampfsaison. War der erste Start vor drei Wochen etwas holprig, zeigte sie an diesem Tag wieder ihre gewohnte Stärke. Mit neuer persönlicher Bestleistung von 108,43 Punkten gewann sie überlegen vor Lisa Weber mit 68,71 aus Kirchdorf.

Für die Kunst und Einradfahrer war diese Meisterschaft wieder ein voller Erfolg. Mit diesen tollen Leistungen ist auch in Jahr wieder mit dem RRMV bei den folgenden Wettkämpfen auf höchster Ebene in Deutschland zu rechnen. Es ist auch die Belohnung für die Monate lange Trainingsarbeit der neuen Programme.