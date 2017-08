Regionalsport Erfolgreiches Vater-Sohn-Gespann

Uwe und Marc Wick vom MCS Langnau gingen beide auf der Grasbahn in Willing an den Start – und waren mit ihrem Abschneiden mehr als zufrieden

Es ist eine Seltenheit im Grasbahnsport, dass Vater und Sohn gleichzeitig erfolgreich sind. Uwe und Marc Wick vom MSC Langnau sind da eine Ausnahme. Vater Uwe Wick startete in der 500 Kubikzentimeter Oldieklasse und Marc Wick bestritt sein erstes Rennen in der nationalen Soloklasse. Am Ende des Renntags waren beiden Fahrer mit ihren Leistungen sehr zufrieden: Uwe Wick siegte überlegen in der 500 Kubikzentimeter Oldieklasse und Marc Wick wurde bei seinem ersten nationalen Rennen Sechster.

Der kleine bayrische Ort Willing stand wieder einmal ganz im Zeichen des Grasbahnsports. Fahrer aus verschiedenen Nationen starteten in vier unterschiedlichen Klassen. Uwe Wick startete in der Oldieklasse, in der ehemalige Sand- und Grasbahnfahrer aus den 1970er- und 1980er-Jahren am Startband standen. Marc Wick bestritt sein erstes Rennen in der Nachwuchssoloklasse.

Zu Beginn sah es für Uwe Wick nicht besonders gut aus. „Ein T-Shirt verfing sich in meiner Primärkette, sodass das Hinterrad komplett blockierte“, berichtet Uwe Wick. „Ich dachte zunächst an einen größeren Motorenschaden. Das Hinterrad blockierte aber nur wegen des T-Shirts in der Kette. Dadurch verzog sich aber mein kompletter Hinterrahmen am Motorrad. Dies konnten wir notdürftig reparieren, so dass ich gerade noch rechtzeitig am Pflichttraining teilnehmen konnte“, so Wick. Mit einem Start-Ziel-Sieg meisterte er das Training und zählte folglich auch im Rennen zu den Favoriten um den Tagessieg.

Der MSC-Pilot schien aber an diesem Tag vom Pech verfolgt. Im ersten Rennen musste der Lauf vier Mal wegen eines Defekts an der Startmaschine abgebrochen werden. „Beim fünften Versuch verursachte einer meiner Mitkonkurrenten einen Fehlstart. Dadurch riss das Startband, blieb an meinem Hals hängen und verpasste mir eine heftige Brandwunde unterhalb des Kehlkopfes“, so Uwe Wick. Trotz dieser schmerzenden Verletzung startete Wick beim Wiederholungslauf und gewann diesen wie auch alle weiteren Rennläufe. Am Ende des Renntages stand er ganz oben auf dem Siegertreppchen. Er siegte in der Oldieklasse überlegen vor Wolfgang Starr und Peter Hartmann.

Auch für Sohn Marc Wick begann das Rennen nicht optimal. Wegen eines Fehlstarts wurde er vom ersten Rennen ausgeschlossen. Rennen zwei beendete er als Fünftplatzierter. „Im dritten Rennen hatte ich einen Superstart und ging in Führung. Der Lauf wurde abgebrochen und musste erneut gestartet werden. Im Wiederholungslauf wurde ich Dritter“, erzählt Marc Wick. Mit diesem Ergebnis schaffte er den Sprung in das Finale. In der Gesamtwertung belegte er schließlich Platz sechs. Peter Reitzel, früherer aktiver Fahrer für den MSC Langnau, ging nach einer 30-jährigen Rennpause wieder an den Start und wurde ebenfalls in der nationalen Soloklasse Zweiter.

Weiter geht es nun für Marc Wick am 15. August auf der Grasbahn in Nandlstadt. Uwe Wick wird am 12. August den ersten Vorlauf der diesjährigen Europameisterschaft der Oldies in Rastede (Ostfriesland) bestreiten. Dort startet er mit einer Rennmaschine, die von Anton Hinderhofer aus Rappertsweiler getunt und vorbereitet wurde. Die Rennen in der EVLS-Europameisterschaft der Oldies standen bisher unter keinem guten Stern: Die Rennen in Pardubice (CZ), Marienbad (CZ) und Mulmshorn mussten alle wegen starken Regens abgesagt werden. Selbst beim Wiederholungstermin regnete es in Mulmshorn erneut so heftig, dass das Rennen nicht gestartet werden konnte.