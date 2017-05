Regionalsport See Ost Erfolgreicher Start in die Tennissaison für den TC Friedrichshafen

Die Verbandsligadamen des TC Friedrichshafen haben gegen die zweite Garnitur des SSV Ulm überzeugt. Wie erwartet, brachten sie einen ungefährdeten Sieg mit nach Hause.

Tennis-Verbandsliga, Damen: SSV Ulm II – TC Friedrichshafen 2:7.- (ed) Und das soll die Freiluftsaison sein? Tennis hat an díesem ersten Spieltag wohl überall nur in der Halle stattgefunden. So mussten auch die Damen des TC Friedrichshafen zum Auftakt in Ulm zumindest für die Doppel in die Halle. Gegen die zweite Garnitur des SSV Ulm haben Winnie Michalis und ihre Damen aber draußen wie drinnen überzeugt. Wie erwartet, brachten sie einen ungefährdeten Sieg mit nach Hause.

Anasasiya Fedoryshyn, die neue Nummer 1 im Team, gab nur ein einziges Spiel ab. Genauso gut schlug sich „Chefin“ Winnie Michalis, auch sie überließ ihrer Gegnerin nur ein Spiel. Katharina Vogg an Platz 2 und Carina Hertkorn (5) holten ebenfalls klare Zweisatzsiege. Zumindest bei den Matches der ersten drei Spielerinnen zeigte sich der Klassenunterschied deutlich, die Einstufung in der Leistungsklasse (LK) lagen sechs bis sieben Punkte auseinander, und das nicht zu unrecht.

Schwieriger gestalteten sich die Begegnungen der Spielerinnen an Platz 4 bis 6. Umso erfreulicher aus Friedrichshafener Sicht, dass Carina Hertkorn ihre Gegnerin klar dominierte. Nicola Kortus (4) verlor ganz knapp im Matchtiebreak mit 8:10, Samia Nanz gelang im zweiten Satz fast noch der Ausgleich, mit 5:7 musste sie sich letztlich geschlagen geben. Das 4:2 nach den Einzeln war eine gute Ausgangslage für die Doppel. Dass schließlich alle drei auf das Konto der Gäste gingen, wirkt sich gut auf das Punktekonto aus und kann für das erklärte Ziel Aufstieg in die Oberliga von Bedeutung sein. Und vielleicht heißt dann der Gegner im nächsten Jahr nicht SSV Ulm II, sondern Ulm.

Die Paarungen

Ellen Grau – Anastasiya Fedoryshyn 1:6, 0:6

Nina Deschenhalm – Katharina Vogg 3:6, 2:6

Johanna Grupp – Winnie Michalis 1:6, 0:6

Filiz-Pinar Seren – Nicola Kortus 6:2, 3:6, 10:8

Maju Vujic – Carina Hertkorn 1:6, 2:6

Liz Döhner – Samia Nanz 6:3, 7:5

Grau/Grupp – Fedoryshyn/Kortus 0:6, 0:6

Deschenhalm/Vujic – Michalis/Hertkorn 2:6, 6:7

Seren/Döhner – Vogg/Nanz 2:6, 2:6