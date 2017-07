Regionalsport See Ost Erfolgreiche Aktion des TC Ailingen

Regionalsport See Ost

Der TC Ailingen hat seit Ende Mai mit seiner Aktion "Lust auf Tennis" 18 Teilnehmern erfolgreich Lust auf den Sport mit der gelben Filzkugel gemacht.

Tennis: Seit Ende Mai haben sich immer am Montagabend die 18 Teilnehmer der Aktion „Lust auf Tennis“ auf der Anlage des TC Ailingen getroffen. Rund die Hälfte der Teilnehmer hatte keinerlei Erfahrungen mit dem Sport. Unter der Anleitung und Betreuung durch die vereinseigenen Trainer Pascal Gorzalka, Michael Kobza und Thomas Kuntz konnten ihnen an zehn Trainingsabenden nach vorausgegangener Sichtung der eigenen Spielanlage die wesentlichen Grundschläge vermittelt werden. Vergangenen Freitagabend endete die Aktion mit einem Abschlussturnier und einem Grillabend, nachdem der Spaß am Tennissport nicht zu kurz gekommen war. Und beim einen oder anderen reifte der Entschluss, den Tennissport nun dauernd auszuüben.