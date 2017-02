Erfolgreich, aber nicht optimal gelaufen

Alpine Skirennläufer des SC Schnetzenhausen beim Scott- und Lindauer-Fruchtsaft-Cup am Start. Plätze auf dem Siegerpodest, aber keinen Tagessieg feiern können.

Ski alpin: Während 16 Läufer der Rennmannschaft des SC Schnetzenhausen bei den abschließenden Rennen des Lindauer-Fruchtsaft-Cups in Thalkirchdorf an den Start gegangen waren, vertraten vier Schülerinnen des SCS (Laura und Johanna Muro, Alisa Kopp und Carina Löffler) den Bezirk Allgäu-Oberschwaben beim Scott-Cup am Feldberg bei zwei Slalom-Rennen. Im Schwarzwald trafen sie auf die besten Schüler ihrer Altersklassen aus ganz Baden-Württemberg.

Im ersten Rennen am Samstag schieden Carina Löffler im ersten und Johanna Muro im zweiten Durchgang aus. Alisa Kopp schaffte als 17. einen Platz im Mittelfeld. Laura Muro kämpfte an der Spitze ihrer Altersklasse und verpasste mit dem vierten Rang das Siegertreppchen nur knapp. Am Sonntag erreichten dann alle das Ziel. Alisa Kopp kam wieder auf einen Platz im Mittelfeld (28), Johanna erzielte den zwölften Rang, ihre Schwester Laura wurde Elfte und Carina Achte in ihren Altersklassen. Mit diesen Resultaten haben Laura und Carina ihre Punktausbeute in der DSV-Rangliste weiter verbessert.

Erfolgreich, aber nicht optimal erging es den SCS-Läufern beim Lindauer-Fruchtsaft-Cup des Bezirks-Allgäu-Oberschwaben in Thalkirchdorf. Strahlender Sonnenschein und eisige Pisten. Die stellten beim abschließenden Slalom und Riesenslalom hohe Ansprüche an alle Rennläufer.

Die Starter des SCS erreichten drei Plätze auf dem Siegerpodest (Levin Muro, zweimal dritter Platz; Jonas Kopp, Slalom zweiter Platz), das Johanna Maier und Martin Peschel mit jeweils zwei vierten Plätzen knapp verpassten. Erstmals konnten die Läufer des SCS keinen Tagessieg feiern. In der Gesamtwertung der Rennserie erreichten zweite Plätze Carina Löffler (in Abwesenheit) und Martin Peschel, Levin Muro und seine Schwester Johanna (in Abwesenheit) dritte Plätze.

Die 21 jungen Rennläufer, die im Verlauf der Rennserie für den SCS an den Start gegangen waren, konnten ihre gute Form eindrücklich beweisen – alle punkteten für die Vereinswertung. Das reichte am Ende der Rennserie doch noch für den vierten Platz unter den elf Vereinen des Wettbewerbs.