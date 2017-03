Enttäuschte KTV-Oberschwabenturner

Landesligist KTV Oberschwaben verliert das Kellerduell gegen die WKG Villingen/Rottweil mit 291,35:294,0. Gastgeber werden für starkes Turnen nicht belohnt.

Kunstturn-Landesliga: KTV Oberschwaben – WKG Villingen/Rottweil 291,35:294,0. – Die Enttäuschung war in den Gesichtern von Turnern und Trainern der KTV Oberschwaben deutlich abzulesen. Stark und fast perfekt geturnt und doch wieder knapp verloren. Beim Heimwettkampf gegen die bisher ebenfalls sieglose WKG Villingendorf/Rottweil wollte die KTV endlich ihre ersten Punkte in der Landesliga einfahren. Zwar musste sie weiterhin auf ihren erkrankten Top-Turner Luca Dilger verzichten. Dafür waren alle anderen Stammturner im Aufgebot. Mit den eigenen Fans im Rücken und angeführt vom 30-jährigen Ivan Sommer ging das junge Team gut vorbereitet und hoch motiviert an die Geräte.

Am Boden und Pauschenpferd war der Wettkampf zunächst ausgeglichen. Vor allem Lukas Schnippe und Felix Hänsel zeigten sich gut in Form. Alles schien nach Plan zu laufen. Allerdings erhielten die Oberschwaben trotz vergleichbarer Ausführung höhere Abzüge als die Gäste. Beide Geräte gingen knapp verloren. Auch an den Ringen gab es einige zweifelhafte Wertungen gegen die Heimmannschaft. Der Rückstand der KTV verdoppelte sich auf 3,2 Punkte.

Trotzdem steckten die Oberschwaben nicht auf. Angefeuert von ihren Fans in der Seesporthalle in Kressbronn ging es an den Sprung. Der 13-jährige Alessio Röhr zeigte erstmals einen gehockten Tsukahara. Da auch alle anderen Turner sauber punkteten und Ivan Sommer für seinen gestreckten Sprung mit ganzer Schraube mit Abstand die höchste Wertung an diesem Geräte bekam, verkürzte die KTV den Rückstand auf 1,8 Punkte. Aber bereits nach zwei Übungen am Barren war klar, dass sich der Trend bei den Endnoten fortsetzte. Tobias Kammel, Moritz Blank und Kilian Baumann turnten ohne Fehler. Dies spiegelte sich nicht in den Wertungen wider. Die Konkurrenz erhielt für vergleichbare Ausführung mehr Punkte. Ivan Sommer konnte mit einer bundesligatauglichen Übung zwar die Gerätepunkte sichern, aber der Rückstand betrug immer noch mehr als einen Punkt.

Am Reck turnte die Oberschwabenauswahl mit Sportlern aus Kresbronn, Wetzisreute und Ailingen wieder solide Übungen. Da die erfahrenen Gäste keine Schwäche zeigten, musste sich die Heimmannschaft schließlich 291,35:294,0 geschlagen geben.

„Das Team hat heute sehr stark geturnt und sich trotz der Widrigkeiten nicht aufgegeben“, lautet das Fazit von Trainer Thomas Traub. „Leider blieb die Belohnung in Form von Punkten aus.“ In der Tabelle steht die KTV auf dem letzten Platz. Noch stehen zwei Wettkampftage in der Hinrunde aus. Beim Ligafinale Ende April entscheidet sich dann der Kampf um den Klassenerhalt.