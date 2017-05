Regionalsport See Ost Entscheidung über die Relegation ist vertagt in der Kreisliga B, Staffel 4

Entscheidung über die Relegation ist vertagt in der Kreisliga B, Staffel 4

Der SC Friedrichshafen unterliegt völlig verdient dem SV Ettenkirch mit 1:4, Tabellenführer TSG Ailingen hat große Mühe gegen zehn Kehlener in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 4.

Fußball-Kreisliga B, Staffel 4: SC Friedrichshafen – SV Ettenkirch 1:4 (1:2). – Tore: 1:0 (35.) Krubally, 1:1 (42.) Wachter, 1:2 (45.) Matjas, 1:3 (50.) Wachter, 1:4 (77.) Bernhard. – SR: Wagner. – ZS: 50.

„Wir haben ein ganz schlechtes Spiel gemacht“, sprach der Friedrichshafener Pressemann, Ewald Knapp, Klartext. Er sah das Ergebnis auch „in der Höhe in Ordnung“. Dabei hatte seine Mannschaft – zumindest, was das Ergebnis betrifft – die Begegnung noch gut angefangen und war in Führung gegangen. Doch hatten die Gäste auch zuvor bereits gute Möglichkeiten liegen gelassen. Als der SV Ettenkirch schließlich das Spiel gedreht hatte, kam zu wenig vom Tabellenzweiten, um die Relegation zu diesem frühen Zeitpunkt bereits klar zu machen.

TSG Ailingen – SV Kehlen II 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 (29.) Staggat, 1:1 (40.) Rutkowski. – SR: Kulak. – ZS: 100. – Gelb-Rot (53.) Staggat (Kehlen).

Bis zum Platzverweis für den Kehlener Pierre Staggat sah der Ailinger Trainer Dominik Glaser seine Mannschaft voll auf Kurs. Doch gegen nun äußerst defensiv agierende Gäste fand der Tabellenführer plötzlich kein Durchkommen mehr. „Bei Elf gegen Elf hatten wir deutlich mehr Möglichkeiten“, bemerkte Glaser selbstkritisch. Insgesamt, so der Ailinger Coach, hatte er ein „eindeutiges Spiel“ gesehen, was sich jedoch letztlich nicht im Ergebnis niederschlug.

Spfrde Friedrichshafen – FV Langenargen 0:8 (0:3). – Tore: 0:1 (9.) Kaniwar, 0:2 (10.) Schlecker, 0:3 (45.) Dillmann, 0:4 (50.) S. Öksüz, 0:5 (70.) Kaniwar, 0:6 (70.) Dillmann, 0:7 (75.) Porstner, 0:8 (87.) Müller. – SR: Krause. – ZS: 40.

Ersatzgeschwächt war der FV Langenargen in diese Begegnung gegangen. Gerade einmal elf Spieler standen FV-Trainer Franz Pichner zur Verfügung, weshalb er selbst nicht nur als Coach, sondern auch einige Minuten lang auch als Spieler aufgetreten war. „Das war das letzte Aufgebot“, sagte Pichner, der sah, dass seine Mannschaft sich „in der ersten Halbzeit schwer getan hat“. Doch obwohl die Gäste personell auf dem Zahnfleisch daherkamen, kamen sie gegen den Tabellenletzten nie ernsthaft in Gefahr.

FC Kosova Weingarten – SV Tannau 0:3 (0:1). – 0:1 (7.) Benzinger, 0:2 (67.) Sprenger, 0:3 (71.) Benzinger. – SR: Zürn. – ZS: 80.

Der Weingartener Spielertrainer Dughaxin Shala redete nicht lange um den heißen Brei: „Heute war nicht unser Tag, der Gegner war einfach besser und hat verdient gewonnen.“ Zwar seien insbesondere die ersten beiden Treffer auch durch den Torhüter begünstigt worden. Doch nach vorn zeigten sich die Weingartener fehlerhaft und mit viel zu wenig Durchschlagskraft. „Wir haben zu wenig gemacht und waren zu ideenlos“, monierte Shala.

TSG Lindau-Zech – SC Bürgermoos 3:2 (1:0). – Tore: 1:0 (42.) Apostolidis, 2:0 (51.) Güngörmez, 2:1 (52.) Kimmelmann, 3:1 (57.) Diagne, 3:2 (85.) Wenzel. – SR: Geng. – ZS: 25.

Der Abteilungsleiter von Lindau-Zech, Patrick Hielscher, zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir waren in der Spielanlage überlegen“, sagt er. Diese Überlegenheit münzte sein Team in zwei Treffer um. Doch unmittelbar nach dem 2:0 fiel der Anschlusstreffer nach einem Abstimmungsfehler in der Lindauer Hintermannschaft bei einem hohen Ball. Luis Kimmelmann war der Nutznießer. Nach dem 3:1 sah es wieder etwas komfortabler aus für die Hausherren, doch erneut kam der SC nach einem weiteren hohen Ball – und einem weiteren Abstimmungsfehler im TSG-Abwehrverbund – zum Anschlusstreffer. Bloß nichts zu lassen, lautete nun die Devise bei den Hausherren, die jetzt auf Defensive setzten. „Wir haben uns zurückgezogen und dann versucht, den Vorsprung über die Zeit zu retten“, erklärte Hielscher die Taktik. Bürgermoos vermochte gegen das Zecher Bollwerk nichts mehr auszurichten und es „wurde nicht mehr brenzlich“, wie es der Abteilungsleiter sah.