Regionalsport See Ost Ellen Linsenbolz und Rodrigo Arus

Sieger der A-Konkurrenz beim Zeppelin-Cup, dem DTB-Tennis-Ranglistenturnier des TC Friedrichshafen.

Tennis: „Spielen die Profis in Paris tatsächlich noch schneller?“, lautete die wohl nicht so ernst gemeinte Frage der Betrachter beim Herrenfinale des Zeppelin-Cups beim TC Friedrichshafen. Man konnte schon daran zweifeln, wenn man die spektakulären Ballwechsel im Match zwischen dem Uruguayer Rodrigo Arus und Kevin-Kaan Andrusch verfolgt hat. Nicht ganz so rasantes, aber ebenfalls hochklassiges Tennis war im Damenfinale zu bewundern, in dem sich Ellen Linsenbolz und Sylvia Himper bis hin zum Match-Tiebreak bekämpften.

Siegerin Ellen Linsenbolz (28 Jahre) vom Sport- und Schwimm-Club Karlsruhe führte aufgrund ihrer Ranglistenposition (74 DTB) die Setzliste an, und sie wurde den Erwartungen gerecht. Mit vier überzeugenden Zweisatzsiegen erreicht sie das Finale, in dem sie der 14 Jahre älteren Sylva Himper (SV Böblingen), mit Rang 263 DTB-Rangliste an Position 3 gesetzt, gegenüberstand. Auch Himper hatte bis zum Halbfinale leichtes Spiel gehabt, bevor sie in der Vorschlussrunde von der an Platz 2 gesetzten Janina Berres (TC Ludwigshafen-Oppau, 115 DTB) gehörig gefordert wurde, diese aber mit 7:5 und 6:3 aus dem Rennen warf. Zuvor hatte sie im Viertelfinale auch die bis zum letzten Jahr beim TCF aufschlagende Miruna Vasilescu mit 6:1 nd 6:1 deutlich deklassiert. Im Finale war die Nummer 1 der Böblinger Damen 30 Regionalligamannschaft bereits auf der Siegerstraße, denn bis zum 6:1 im ersten Satz ließ sie nichts anbrennen. Danach aber wurde die spätere Siegerin Linsenbolz zunehmend stärker, die Ballwechsel ausgeglichener, sodass der zweite Satz auf das Konto der Karlsruherin ging. Im Match-Tiebreak spielten beide sehr geduldig und gäbe es ein Unentschieden in diesem Sport, wäre dieses das gerechte Ergebnis eines sehr guten Matches gewesen. So aber konnte sich die in der Badenliga aufschlagende Ellen Linsenbolz schließlich über ihren Sieg mit 10:7 freuen.

Im Herren-A-Feld war der Friedrichshafener Spielertrainer Christian Haupt mit DTB-Ranglistenposition 97 an Platz 1 gesetzt. Den Heimvorteil konnte er nicht nutzen, im Viertelfinale war gegen den Ravensburger Alexander Grabherr Endstation. Die Überraschung des Turniers gelang Kevin Kaan Andrusch (TC Markwasen Reutlingen), der als Ungesetzter mit vier Zweisatzsiegen das Finale erreichte. Der spätere Sieger Arus (TC Stockach) war mit DTB RL 162 an Platz 3 gesetzt. Sein Einzug ins Halbfinale hing am seidenen Faden. Der Friedrichshafener Igor Ogrizek macht ihm das Leben entschieden schwer. Erst im Match-Tiebreak unterlag Ogrizek, den man schon als „Häfler Urgestein“ bezeichnen kann, mit 4:10. Im Halbfinale gelang Rodrigo Arus dagegen ein glatter Zweisatzsieg gegen den Vorjahressieger Noah Rockstroh (TC Mark-dorf, DTB 128), sodass zwei am See Unbekannte im Finale standen, die sich ein Match vom Feinsten lieferten. Man kam aus dem Staunen kaum heraus, mit welcher Geschwindigkeit beide die Bälle noch erreichten und auch aus nahezu aussichtsloser Lage noch effektiv zurückbrachten. Sah es im ersten Satz dennoch nach einem klaren Sieg des Uruguayers aus, er führte bereits 5:0, wurde man im zweiten eines Besseren belehrt. Kevin Andrusch führte sogar mehrmals und zwang sein Gegenüber in den Tiebreak. Äußerst eng mit 7:5 im Tiebreak des zweiten Satzes gelang dem in der 1. Bezirksliga für Stockach Spielenden schließlich der Schlag zum Turniersieg. Dem knapp unterlegenen Finalisten Andrusch könnte das Friedrichshafener Herrenteam um Julian Klose in der Verbandsrunde wieder begegnen, denn am 23. Juli steht das Auswärtsspiel in der Württembergliga beim TC Markwasen Reutlingen auf dem Spielplan. Die Mannschaft ist gewarnt und weiß jetzt immerhin, welchem Kaliber sie gegenüberstehen wird.

Viertelfinale Damen A: Ellen Linsenbolz (SSV Karlsruhe) – Elena Gießler (TV Reutlingen) 6:2, 6:1, Lorena Osuna-Arndt (VfL Sindelfingen) – Julia-Luisa Hartwig (TEC Waldau) 7:6, 5:7, 10:6, Sylva Himper (SV Böblingen) – Miruna Vasilescu (SSV Ulm) 6:1, 6:1, Janina Berres (TC Ludwigshafen-Oppau) – Ira Vogelmann (TC Hechingen) 6:4/7:5. – Halbfinale: Linsenbolz – Osuna-Arndt 6:0, 6:1, Himper – Berres 7:5, 6:3. – Finale: Linsenbolz – Himper 1:6, 6:4, 10:7.

Viertelfinale Herren A: Alex Solanki (Frankfurter TC Palmengarten) – Alexander Grabherr (TC Ravensburg) 6:2, 6:2, Kevin Kaan Andrusch (TC Markwasen Reutlingen) – Nikunj Siwach (Neu-Ulmer TK) 6:4, 6:4, Rodrigo Arus (TC Stockach) – Igor Ogrizek (TC Friedrichshafen) 3:6, 7:5, 10:4, Noah Rockstroh (TC Markdorf) – Gil Uwe Grund (TSG Backnang) 7:6, 6:3. – Halbfinale: Andrusch – Solanki 6:3, 6:4, Arus – Rockstroh 6:3, 6:1. – Finale: Arus – Andrusch 6:2, 7:6 (5).