Eitel: "Wir wollen drei Punkte mitnehmen"

Der FV Ravensburg peilt einen Sieg im Oberliga-Spitzenspiel an. Gegner und Gastgeber ist Tabellenführer SC Freiburg II.

Fußball-Oberliga: SC Freiburg II – FV Ravensburg (Sonntag, 14 Uhr). – „Wir wollen drei Punkte mitnehmen“, sagt Wolfram Eitel, ohne lange zu überlegen. Der FV-Trainer gibt dieses klare Ziel aus, weiß, dass das „Wollen“ vielmehr ein „Müssen“ ist, wenn man weiter im Aufstiegskampf dabei bleiben möchte. Acht Punkte beträgt der Rückstand auf die Bundesligareserve, acht Punkte weniger sind es auch im Vergleich zum zweitplatzierten FSV 08 Bissingen. Knapp vor dem FV Ravensburg liegen noch die TSG Balingen und die Neckarsulmer Sportunion.

Der FV-Coach sieht mehrere Teams mit Chancen im Rennen um die Meisterschaft. „Einen Topfavoriten gibt es nicht“, sagt Eitel. „Freiburg gehört natürlich zu den Anwärtern, aber auch Bissingen spielt sehr konstant und auch Balingen ist gut aus den Startlöchern gekommen.“ Den Druck auf das eigene Team erhöht Eitel selbst: „Ob es noch einen Drei-, Vier- oder Fünfkampf gibt, liegt auch an uns.“ Soll heißen: Heute ein Sieg und alles rückt enger zusammen. Immerhin fahre seine Mannschaft mit dem Bewusstsein ins Breisgau, dass man den Sportklub in der Vorrunde besiegt hat. „Sie waren damals fußballerisch überlegen, hatten aber auch nur vier Chancen wie wir. Im Vergleich gefällt mir der effektivere Fußball mehr als der schönere“, erinnert sich Eitel an den knappen und etwas glücklichen 2:1-Sieg zurück.

Ein Blick auf die Statistik verrät, dass beide Vereine bislang 42 Treffer erzielt haben. Mit 14 Gegentoren hat Freiburg aber nur halb so viele kassiert als der FV Ravensburg. „Das zeigt uns, dass wir uns noch mehr anstrengen müssen, um ein Tor zu erzielen“, entgegnet Coach Eitel. Ausgerechnet im Spiel bei seinem Ex-Klub fehlt Torjäger Steffen Wohlfarth wegen seiner Roten Karte vom vergangenen Wochenende. Der Verband sperrte den Routinier nur für ein Spiel, gegen Reutlingen wird der Stürmer wieder auflaufen. „Natürlich hätte ich Steffen als Kapitän gerne dabei. Aber die Mannschaft hat in der Vorrunde ohne Steffen oft sehr erfolgreich gespielt“, glaubt Wolfram Eitel, dass der Ausfall kompensiert wird. Und: „Zwei ihrer nur 14 Gegentore haben sie gegen uns kassiert“, spricht Eitel seinen Schützlingen Mut zu.

Trotzdem: Die Freiburger treten insgesamt dominant auf, sind spielerisch stark. Am 9. Spieltag übernahm der Regionalligaabsteiger, der den sofortigen Wiederaufstieg anpeilt, von den Ravensburgern die Tabellenführung. Seitdem waren die Badener nie mehr schlechter als auf Rang zwei platziert, und sind zudem die beste Heimelf. Genau diese Fakten kommen dem FVR aber entgegen. „Für besondere Spiele muss ich meine Truppe nicht besonders motivieren“, sagt Eitel. „Da bringen sie in der Regel immer gute Leistungen.“ So gewannen die Ravensburger im vergangenen Jahr den wfv-Pokal, qualifizierten sich erstmals für den DFB-Pokal – und wurden dafür gestern als Ravensburgs Mannschaft des Jahres geehrt.

In erster Linie gehe es morgen darum, den Hausherren den Spaß am Fußballspielen zu nehmen, so Eitel. „Wir müssen läuferisch und kämpferisch überzeugen, als Gruppe gut nach hinten arbeiten. Und wir brauchen Mut und Courage, um unsere Angriffe bis zum Ende durchzubringen.“ Felix Widmann, Felix Schäch und Daniel Hörtkorn trainierten in dieser Woche wieder mit der Mannschaft. Während Schäch in der U23 Spielpraxis bekommt, gehören Widmann und Hörtkorn zum Kader der „Ersten“. Unterdessen hat der Sportliche Leiter des FV Ravensburg, Peter Mörth, mitgeteilt, dass der Vertrag mit Spieler Alexander Gorte mit sofortiger Wirkung aufgelöst wird. Gorte wurde zu Saisonbeginn aus Radolfzell verpflichtet und kam in der Oberliga nur zu vier Kurzeinsätzen. Er wechselt zum SC Pfullendorf.