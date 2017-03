Eitel: Wir müssen uns im Offensivspiel steigern

Der FV Ravensburg muss seine Torgefährlichkeit wieder erhöhen. Neckarsulmer SU hat fünf Punkte mehr auf dem Konto.

Fußball-Oberliga: NeckarsulmerSU – FV Ravensburg (heute, 15 Uhr). – Wie immer hat sich Ravensburgs Trainer Wolfram Eitel eine Aufzeichnung des vergangenen Spiels nochmals in Ruhe angeschaut. Im Gegensatz zur 2:4-Niederlage in Freiburg war Eitel mit der Leistung seiner Mannschaft gegen Reutlingen (2:1) zufrieden. „Wir haben im Defensivverbund eine richtig starke Leistung gezeigt. Unsere Innenverteidiger hatten eine unglaubliche gute Zweikampfquote. Wir konnten mehr Bälle erobern und die Körpersprache war eine andere.“ Das Manko: „Unsere Angriffe müssen wir besser zu Ende spielen.“

Das Ziel des Ravensburger Trainers ist für heute: Drei Punkte. Deshalb freut sich Eitel, dass aus dem Freiburg-Spiel „die richtigen Lehren“ gezogen wurden. Denn hat er sich über die starke Vorrunde der NSU als Aufsteiger mit einer guten Mannschaft noch wenig gewundert, ist er „vom Start in die Rückrunde etwas überrascht.“ Vier Siege in vier Spielen – als Dritter ist Neckarsulm der erste Verfolger des Spitzenduos Freiburg/Bissingen. „Sie sind sehr stabil und gut drauf“, sagt Wolfram Eitel über den heutigen Gegner, der fünf Punkte mehr auf dem Konto hat als die Ravensburger.

Zwei Spiele gab es bislang zwischen den beiden Vereinen. Im Pokal der Vorsaison siegte der FV Ravensburg beim damaligen Verbandsligisten mit 1:0. In der Vorrunde gewannen die Oberschwaben mit 4:2. Insgesamt sei seine Truppe zwar auf einem guten Weg, sagt Eitel, ausreichend ist ihm der derzeitige Stand aber keineswegs. „Wir müssen uns im Offensivspiel steigern“, fordert er. „Wir wollen nicht nur verteidigen, sondern mit einer guten Portion Risiko in Neckarsulm ins Spiel gehen.“ Vor allem über die Außenpositionen erwartet der Trainer mehr Durchschlagskraft von seiner Mannschaft. Zudem scheinen die Stürmer Steffen Wohlfarth und Rahman Soyudogru nicht in bester Form zu sein.

Auf den Flügeln hat Eitel viele Optionen. Luca Gruler, dem eine starke Vorbereitung bescheinigt wurde, spielt am Wochenende nur in der U23, weil „andere ihn wieder überholt“ haben, so Coach Wolfram Eitel. Der Einsatz in der zweiten Mannschaft sei sinnvoll, um Spielpraxis zu sammeln. Auch Felix Schäch wird die U23 verstärken. Sollte sich Neuzugang Alexander Klotz noch rechtzeitig von seiner Krankheit, die ihn diese Woche außer Gefecht setzte, erholen, wird auch er in der „Zweiten“ auflaufen dürfen.

Vier Spieler kommen für die beiden Außenbahnen in der Oberliga in Frage, wobei an Jona Boneberger kein Weg vorbei führen dürfte. Gut möglich ist, dass wie gegen Reutlingen Harun Toprak auf rechts beginnt. Für Felix Widmann und Thomas Zimmermann bliebe die Jokerrolle. Vor allem Zimmermann drängt aber ins Ravensburger Team. „Er hat eine unglaubliche Ballsicherheit und Dribbelstärke“, lobt Trainer Eitel. „Die Gefahr im offensiven letzten Drittel hat mir bei ihm zuletzt gefehlt. Nach seiner Einwechslung gegen Reutlingen und auch im Training hat er die richtige Reaktion gezeigt.“

Ähnliches gilt für den jungen Spieler Felix Widmann. „Er hat schon in der vergangenen Saison als A-Jugendlicher im Winter bei uns mittrainiert“, sagt Wolfram Eitel. Fest zum Kader gehört Widmann aber erst seit diesem Januar. „Ich hoffe, dass er die Entwicklung, die er im Training zeigt, auch in den Spielen fortführen kann“, so der Ravensburger Trainer. Zumindest hat Eitel, ergänzt durch Daniel Hörtkorn und Marcel Fetscher, einige Optionen in seiner Strategie offen. So könnte das Spiel gegen die Neckarsulmer SU möglicherweise auch wieder über die Einwechselspieler entschieden werden.