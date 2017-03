Friedrichshafen Eitel: "Den Kopf wieder hoch nehmen"

FV-Trainer Eitel hofft auf Leistungssteigerung seiner Mannschaft. Partie als Generalprobe für Viertefinale im wfv-Pokal.

Fußball-Oberliga: TSG Balingen – FV Ravensburg (heute, 19 Uhr). – Für beide Mannschaften ist das südwürttembergische Derby ein interessantes Oberligaspiel, zugleich aber auch die Generalprobe für das Viertelfinale im wfv-Pokal wenige Tage später. Am Mittwoch trifft Balingen auf Ligakonkurrent SSV Reutlingen, während der FVR bereits am Dienstag bei Verbandsliga-Spitzenreiter SGV Freiberg gastiert. Nach dem Nackenschlag gegen Pforzheim (2:3-Niederlage trotz 2:0-Führung) möchten die Ravensburger heute wieder mit einem zufriedenen Gefühl den Platz verlassen.

Dazu wird dem FVR auch dieses Mal nicht eine gute halbe Stunde im Spiel reichen. „Dazu brauchst du 90 Minuten, wie wir gegen Pforzheim 35 hatten“, sagt Eitel. Ansonsten sei das „nicht genug, um in der engen Oberliga gegen ein Spitzenteam zu gewinnen.“ Seine Spieler hätten sich zu Wochenbeginn nachdenklich und selbstkritisch gezeigt, ehe die Konzentration auf die heutige Partie gelegt wurde. „Wir müssen den Kopf wieder hochnehmen", fordert Eitel mit Blick auf das "Highlightspiel" heute Abend.

„Ein Freitagabend-Spiel, ein Flutlichtspiel, das gibt es nicht oft“, freut sich Eitel. Letztmals hatte seine Mannschaft im DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg dieselben Voraussetzungen. Aber auch den „Derby-Charakter“ möchte Eitel nicht vergessen. „Die Spiele gegen Balingen waren bisher wie die Spiele gegen Reutlingen immer packende Fights.“ Die Tagesform habe dabei jeweils entschieden. Das Vorrundenspiel endete nach zwei späten Toren 1:1.

Heute würde Eitel den Tabellennachbarn, der einen Punkt vor seiner Truppe liegt, gerne besiegen. Nachdem auch die kühnsten Optimisten begriffen haben dürften, dass der Aufstiegszug längst ohne die Ravensburger abgefahren ist, könne seine Mannschaft „frei von der Leber weg spielen.“ Zwar gebe es nichts Positives aus der Niederlage vom Samstag mitzunehmen. Aber: „Jetzt spielen wir nicht mehr mit dem Druck, gewinnen zu müssen, sondern gewinnen zu wollen“, so Eitel. Stürmer Rahman Soyudogru ist krank und fällt wahrscheinlich aus. Alle anderen Spieler sind fit, sagt der Übungsleiter. Mit einem guten Auftritt soll sich seine Mannschaft zudem Selbstvertrauen für die knifflige Pokalaufgabe holen. „Die Leistung mache ich nicht allein an Sieg oder Niederlage fest, sondern an der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Es muss wieder ein Schuss mehr Spielfreude rauskommen.“ Wenn hinterher drei Punkte aufs Konto wandern – umso besser.