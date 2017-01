Eine ganz andere SG Argental

Eine ganz andere Argentaler Handball-Mannschaft bekamen die Zuschauer am vergangenen Sonntag in Nürtingen zu sehen. Mit einer Leistungssteigerung und Spaß am Spiel erkämpften sich die Frauen zwei wichtige Punkte.

Handball-Landesliga, Frauen: TG Nürtingen II – SG Argental 28:32 (16:16). – (ton) Eine ganz andere Argentaler Mannschaft bekamen die Zuschauer am vergangenen Sonntag in Nürtingen zu sehen. Mit einer Leistungssteigerung und Spaß am Spiel erkämpfte sie sich zwei wichtige Punkte.

Ohne drei wichtige Spielerinnen reisten die SGA zum Tabellennachbarn. Nach den zuletzt durchwachsenen Spielen war sie sich nicht sicher, mit welcher Leistung sie auflaufen würde. Die Spielerinnen nahmen sich viel vor, doch heißt das nicht immer, dass sie es auch umsetzen. Diesmal schienen sie von der ersten Minute an wach zu sein, und nach den ersten Minuten merkten die Argentalerinnen, dass etwas für sie drin sein könnte. Die erste Halbzeit begann ausgeglichen, dann führte Nürtingen, die SGA blieb dran und erzielte durch Tore von Sonja Bentele und Tanja Schilha das 3:3. Kurz darauf ging sie durch ein Tor von Annika Duttle das erste Mal in Führung. Bis zur 20. Minute konnte sich keine Mannschaft mehr richtig absetzen beim offenen Schlagabtausch. Die Abwehr der SGA stand gut, der Angriff erzielte Tore durch schnelles Spielen und schöne Kombinationen. Nach 20 Minuten nahm SGA-Coach Uwe Bittenbinder die erste Auszeit, damit seine Spielerinnen durchatmen konnten. Danach übernahm die SGA durch zwei Tore von Vanessa Kramer wieder die Führung (11:9). Die wurde in der 25. Minute auf drei Tore (15:12) ausgebaut. Aber dann musste die SGA (28.) eine Zwei-Minutenstrafe hinnehmen und wusste diese nicht clever herunter zu spielen. Im Gegenteil: Sie verhaspelten sich im Angriff und erhielten zwei Gegentore zum 16:16-Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel schien die SGA frischer auf dem Feld. Nach acht Minuten hatte sie sich auf 21:18 abgesetzt und zwang Nürtingen zur Auszeit. Die schien keine Wirkung zu zeigen, Argental brachte den Ball dreimal hintereinander im gegnerischen Tor unter (24:18). In der 43. Minuten führte es zum ersten Mal in dieser Partie mit sieben Toren (26:19). Nürtingen kämpfte, doch es sollte nicht all zu viel gelingen. SGA-Torhüterin Verena Hess hielt einige Würfe der Gastgeberinnen. Die zeitweise Manndeckung gegen Vanessa Kramer erbrachte Nürtingen auch nicht den gewünschten Erfolg, nun zeigten sich in der hinteren Abwehrreihe Lücken. Sieben Minuten vor Schluss kam die TGN noch mal auf vier Tore heran (24:28). Argental aber wollte keine spannende Schlussphase haben und erhöhte auf 30:24. Nach einer erneuten Auszeit von Nürtingen gelang den Gastgeberinnen in den letzten fünf Minuten lediglich noch etwas Ergebniskorrektur. Die Nürtinger 7-Meterschützin erzielte den letzten Treffer des Spiels.

An der Tabellensituation ändert sich durch diesen Sieg nichts. Argental bleibt auf Rang fünf, Nürtingen ist nur noch mit zwei Punkten Vorsprung Vierter. Am Sonntag Kommendes empfängt die SGA im Bezirkspokal Lustenau.

SG Argental: Hess, König, Krause (alle Tor), M. Weber, Kozok (3), Schilha (3), Duttle (7), Bittner, Otto (1), Liss (2), Kramer (13/2), Bentele (3).