Regionalsport See Ost Ein ganz besonderes Turnier in Friedrichshafen

Zum 50. Mal gibt es von Freitag an das Internationale Badminton-Jugendturnier. Der VfB Friedrichshafen richtet von heute bis Sonntag aus.

Badminton: Das Organisationsteam des VfB Friedrichshafen um Bettina und Rudolf Mayer an der Spitze hat wochenlange, intensivste Vorarbeiten hinter sich. Mehr denn je im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wenn heute der Startschuss zum internationalen Bodensee-Jugendturnier ertönt. Denn der VfB Friedrichshafen feiert von Freitag bis Sonntag ein ganz besonderes Jubiläum: Zum 50. Mal wird dieser hochrangige Wettbewerb veranstaltet.

Ab 10 Uhr geht es los mit den Duellen in der ZF-Arena und in der Sporthalle des Berufsschulzentrums (nur heute und morgen). Und wie jedes Jahr sind hoffnungsvolle Nachwuchsspieler dabei, gut 370 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus zehn Nationen werden in drei Altersklassen im Einzel und Doppel um die begehrten Pokale und Medaillen kämpfen. Aus Österreich, der Schweiz, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Tschechien, Luxemburg, Deutschland und Griechenland, gesamt Zentral-, Ost- und Südeuropa hat auch dieses Jahr wieder den Weg an den Bodensee gefunden. Eine exotische Prise würzt das Jubiläumsturnier. Mit Peru ist sogar ein südamerikanischer Vertreter mit seinen Spielern am Netz.

Ob die Badmintonspieler aus dem Land der Inkas Chancen haben, sich in einer der fünf Altersklassen ganz nach vorn zu kämpfen, wird sich zeigen. Die Konkurrenz, so viel ist schon jetzt sicher, von der U 11 bis zur U 19 ist nicht zu verachten. Das wissen auch die acht Teilnehmer des Ausrichters VfB Friedrichshafen. Für die Mehrzahl wird wohl das olympische Motto gelten: Dabei sein ist alles.

Indira Dickhäuser und Lara Magnus (U 19, Einzel und Doppel), Lea Marie Hess (U 17, Einzel und Doppel), Adrian Fichtner und Linus Zwetschke (beide U 15, Einzel und Doppel), Marius Hillebrand und Lennart Jauch (U 11, Einzel und Doppel) und nicht zuletzt Julian Neumann (U 11, Einzel und Doppel) werden alles versuchen, ihr beim VfB Gelerntes möglichst gewinnbringend einzusetzen. Die sprichwörtliche Flinte vorher ins Korn zu werfen, kommt trotz der beträchtlichen Konkurrenz keinem von ihnen in den Sinn.

Und so werden sie in der Sporthalle des Berufsschulzentrums (U 15 und U 17 Einzel, heute und am Samstag Einzel und ab Samstag Nachmittag die Doppel) und in der ZF-Arena (U 11, 13 und 19) alles geben, um vielleicht doch die große Überraschung fertig zu bringen und am Sonntag in der ZF-Arena in den Halbfinals oder Finals nicht nur als Zuschauer dabei sein zu können. Mit Sicherheit wäre das das Sahnehäubchen auf einer Veranstaltung, die es aber auch ohne faustdicke Friedrichshafener Überraschung wert war, soviel Vorarbeit hineinzustecken.