Regionalsport See Ost Ein ganz besonderes Turnier in Eriskirch

Ein ganz besonderes Turnier in Eriskirch

Regionalsport See Ost

Der TSC Friedrichshafen veranstaltet am Wochenende sein zweites Unterwasser-Rugbyturnier. Der Bodenseecup findet im Eriskircher Freibad statt. Deutsche U-21-Nationalmannschaft der Damen kommt.

Unterwasserrugby: Der TSC Friedrichshafen veranstaltet dieses Jahr zum 2. Mal das internationale Turnier um den Bodenseecup im Freibad Eriskirch. 2016 waren sieben Mannschaften zum Turnier gereist. „Dieses Jahr werden zehn Mannschaften, unter anderem auch die deutsche U-21-Nationalauswahl der Damen, teilnehmen“, erklärt Irmgard Eberhardt, Leiterin der Unterwasser-Rugby-Mannschaft des Tauch-Sport-Clubs.

Das zweitägige Turnier findet im Sprungbecken des Eriskircher Freibads während des Badebetriebs am Samstag und Sonntag statt. Die Badegäste haben die Möglichkeit, das außergewöhnliche Turnier sowohl vom Wasser aus als auch „von außen“ zu verfolgen. Dazu wird der Spielverlauf unter Wasser von einer Videokamera verfolgt und auf eine große Leinwand projiziert. Sporttaucher des TSC werden mit Tauchgerät und entsprechender Ausrüstung das Turnier unter Wasser begleiten. „Damit bieten wir unseren Badegästen im Freibad neben dem neu gestalteten Uferbereich eine tolle zusätzliche Attraktion“, sagt Bürgermeister Markus Spieth.

Unterwasserrugby wird mit sechs Spielern ohne Atemgerät, nur mit Tauchermaske, Schnorchel und Flossen in einer Wassertiefe von 3,8 m gespielt. „Unterwasserrugby erfordert ein hohes Maß an Kondition und Konzentration“ erläutert Eberhardt. Nicht nur die Organisation des Turniers selbst, auch die Unterbringung und Verpflegung der Teams war zu organisieren. „Ich bin sehr froh, dass uns so viele aus der Unterwasserrugby- und Sporttauchergruppe des TSC beim Wettkampf sowie bei der Unterbringung und Versorgung der Gäste unterstützen. Es wird für die Teilnehmer und Zuschauer ein sehr spannendes und abwechslungsreiches Turnier“, verspricht Eberhardt.