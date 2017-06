Regionalsport See Ost Ein bisschen knistert es schon noch in der Fußball-Bezirksliga

Die Bezirksligisten Aulendorf, WRZ und Berg II drücken Maierhöfen-Grünenbach in der Fußball-Landesliga die Daumen. Davon hängt unter Umständen ihr Verbleib in der Liga ab.

Fußball-Bezirksliga: Noch vor zwei Wochen sind alle von einem spannenden Saisonfinale in der Bezirksliga Bodensee ausgegangen. Zumindest was den Abstiegskampf angeht. Steigen drei direkt ab, oder doch nur zwei? Wer steigt direkt ab? Wer muss in die Abstiegsrelegation? Davon ist vor dem letzten Spieltag nicht viel geblieben. Nur ein bisschen.

Begonnen werden sollen damit, wie eine Spannung so leicht verpuffen kann. In der Zeit bis zum Saisonfinish hat Aulendorf sein Nachspiel in Argental gewonnen. Damit war klar, WRZ und Berg II können die SG nicht mehr einholen. Aulendorf, durch diesen Sieg beflügelt, sah nun selbst wieder die Möglichkeit, sogar den Relegationsplatz gegen einen Nichtabstiegsplatz einzutauschen. Auf Kosten der Kisslegger. Vorausgesetzt, die Elf gewinnt die letzten beiden Saisonspiele, Kisslegg verliert seine beiden. Dann wäre das letzte Spiel am Samstag zwischen Kisslegg und Aulendorf ein heißes Finale geworden.

Diese Rechnung ging nicht auf. Aulendorf unterlag Beuren. Kisslegg erkämpfte sich einen Punkt beim Lokalrivalen Unterzeil-Reichenhofen. Damit ist Kisslegg gerettet, Aulendorf nach jetzigem Stand in der Relegation gegen einen der Zweitplatzierten aus einer der drei Kreisliga-A-Staffeln. Wolfgang Steinbach, Coach der SG Aulendorf, vor einer Woche noch voller Hoffnung, sich doch noch ohne Ausscheidungsspiel retten zu können, war nach dem 0:1 gegen Beuren sehr enttäuscht, wollte über sein zweites Ass im Ärmel nicht mehr sprechen, den SV Maierhöfen-Grünenbach. Der steckt in der Landesliga im Abstiegskampf, dessen Abschneiden hat Einfluss auf die Bezirksliga.

Denn die SG Aulendorf kann den ersten Nichtabstiegsplatz jetzt nur noch erreichen, wenn der SVMG zumindest den Abstiegsrelegationsplatz belegt. Und das sieht vor dem letzten Spieltag am Samstag nicht danach aus. Die Situation kann sich aber noch verschlechtern, denn neben Laupheim können auch noch, wenn's dumm läuft, Berg und Wangen aus der Verbandsliga kommen. Dann müssen fünf Klubs die Landesliga verlassen, Maierhöfen-Grünenbach wäre dabei. Die Odemer-Elf könnte dann den Relegationsplatz elf nicht mehr erreichen. Vier Punkte auf den SV Uttenweiler sind einfach einer zu viel.

Weil dieses Szenario wenig wahrscheinlich erscheint, stricken wir an den Bedingungen, die ein wenig, wenn auch nicht viel wahrscheinlicher erscheinen. Dazu müsste der SV Maierhöfen-Grünenbach zumindest den Abstiegsrelegationsrang belegen. Das hätte erfreuliche Konsequenzen für die Bezirksliga Bodensee.

In der Landesliga: Die Allgäuer müssen ihr Spiel in Weingarten gewinnen, das auch in der kommenden Saison in der Landesliga spielt. Schwendi darf in Weiler nicht mehr als einen Punkt ergattern (realistisch) und Ochsenhausen muss beim bereits sicheren Absteiger Biberach ohne Zähler bleiben – großes Fragezeichen. Gegenüber Ochsenhausen hat Maierhöfen-Grünenbach zudem noch vier Tore aufzuholen.

Zur Bezirksliga: Gelingt Maierhöfen das, was kaum zu erwarten, aber möglich ist, wäre Aulendorf gerettet und die Partie zwischen WRZ und Berg II gewinnt plötzlich eminent an Bedeutung, weil der besser Platzierte an der Abstiegsrelegation teilnehmen dürfte. Berg II reicht ein Punkt, WRZ muss gewinnen. Doch dafür müsste der Fußballgott schon ganz ordentlich in die Fußballwelt eingreifen.