Regionalsport See Ost Ein Wochenende ganz im Zeichen des Faustballs

Ein Wochenende ganz im Zeichen des Faustballs

VfB Friedrichshafen hat am Samstag Heimspieltag im VfB-Stadion. Der Verbandsligist hat den direkten Aufstieg im Visier. Das Bezirksligateam spielt am Sonntag um einen Mittelfeldplatz in Erlenmoos.