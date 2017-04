Friedrichshafen Ein Sieg muss drin sein

Der TSV Schlachters will durch Spielstärke und Teamgeist dominieren. Gastgeber Hege zufrieden mit Auftakt gegen Brochenzell.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SG Hege/Bodolz – TSV Schlachters (Sonntag, 15 Uhr) . – Der zweite Spieltag der Kreisliga A ist der erste Spieltag für den TSV Schlachters. Die Mannschaft von TSV-Trainer Filipo Rodrigues wird beim SG Hege/Bodolz zu Gast sein.

Der Gastgeber musste am vergangenen Sonntag gegen den VfL Brochenzell antreten und eine 0:3-Niederlage hinnehmen. „Doch so klar, wie es der VfL dargestellt hatte, war es nicht“, meint SG-Trainer Thomas Kristen. In seinen Augen hatte der Gegner nur kleine Vorteile und seine Mannschaft vielleicht nicht den besten Tag. „Wir haben ein ordentliches Spiel abgeliefert und sind kompakt aufgetreten“, so Kristen und zeigt sich zufrieden mit dem Auftakt seiner Jungs. „Brochenzell hat einfach die besseren Einzelspieler“, versucht der Coach eine Erklärung für die Niederlage zu finden. Doch genau diesen Vorteil wird auch der TSV Schlachters am kommenden Sonntag mit sich bringen, vermutet zumindest Thomas Kristen. „Gegen Schlachters wird es nicht einfacher werden. Der TSV ist ein guter Gegner“, so der Coach. Aber er blickt auch zuversichtlich auf die Partie, immerhin glänzt die SG immer durch seine Heimstärke. „Wir haben auch den Anspruch, am Sonntag zu glänzen und uns für die gute Vorbereitung und Trainingsbeteiligung zu belohnen“, sagt er. Einen kleinen Vorteil sieht Kristen auch darin, dass seine Jungs den Einstand in die Rückrunde bereits gemeistert haben. „Ein Sieg wäre natürlich enorm, aber ich wäre auch schon mit einem Punkt zufrieden“, schließt der SG-Trainer Thomas Kirsten ab.

TSV-Coach Filipo Rodrigues hingegen möchte mit seiner Mannschaft ganz klar dort anschließen, wo er zum Hinrunden-Ende aufgehört hat. „Wir sind spielerisch denke ich auch die bessere Mannschaft, daher muss ein Sieg schon drin sein“, meint er. Für ihn spielt es auch keine Rolle, dass die SG bereits am vergangenen Sonntag in die Rückrunde gestartet ist. „Wir hatten an diesem Tag ein Testspiel, also sind wir genau auf demselben Stand“, erklärt Rodrigues. Seine Jungs fiebern der Partie schon richtig entgegen, denn ein Lokalderby verspricht immer hitzig und kampfbetont zu werden.

Vor allem gegen Hege, denn Rodrigues ahnt schon, dass der Gegner es ihnen nicht leicht machen wird. „Hege steht immer sehr kompakt und kann sehr unangenehm sein“, sagt der Coach. Zwar hat er das Spiel des Gastgebers gegen den VfL Brochenzell nicht gesehen, doch für ihn reicht es schon, dass es zu Pause noch 0:0 gestanden ist. „Das sagt schon einiges über die Standhaftigkeit von Hege aus“, ergänzt er. Dass die Stärke seiner Mannschaft bei den Einzelspielern liegen soll, kann der TSV-Trainer so nicht unterschreiben. „Sicherlich haben wir gute Einzelspieler, aber unsere große Stärke ist, dass wir einwandfrei als Team funktionieren. Und anders wird ein Sieg am Sonntag auch nicht möglich sein.“