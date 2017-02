Ein Sieg gegen Karlsruhe ist Pflicht

Trainer Wolfram Eitel sieht sein FV-Team noch nicht als Spitzenmannschaft. Verbesserungspotenzial vor allem im Angriff.

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg – Karlsruher SC II (heute, 15 Uhr, TSB-Kunstrasen). – „Die Jungs waren sehr frustriert und niedergeschlagen“, sagte FV-Trainer Wolfram Eitel am vergangenen Sonntag. Einen Tag zuvor hatte seine Mannschaft völlig unnötig in Göppingen zwei Punkte verloren. Bis in die dritte Minute der Nachspielzeit hielt die 1:0-Führung der Oberschwaben, dann musste man bis zuletzt doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Bis Montag durften sich die Spieler ärgern, seitdem steht das nächste Spiel im Fokus. Eitel haderte am Samstag bis in die Nacht hinein, erst als er das Spiel am nächsten Morgen nochmals auf Video sah, legte sich der Frust langsam. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, das war ein sehr gutes Auswärtsspiel“, so der Coach. Verbesserungspotenzial gibt es aber doch: Elf Spielszenen suchte Trainer Eitel heraus, in denen seine Mannschaft in Gleichzahl oder sogar Überzahl Angriffe schlecht ausspielte.

Das Video habe er seiner Mannschaft gezeigt, um deutlich zu machen, warum das Spiel nicht gewonnen wurde. In erster Linie war dafür nicht der späte Gegentreffer, sondern vielmehr das Auslassen vieler guter Chancen ausschlaggebend. „Das“, erklärt FV-Coach Wolfram Eitel, „ist der Unterschied zwischen einer guten Mannschaft wie uns und einer Spitzenmannschaft wie Bissingen oder Freiburg. Die schießen in so einem Spiel drei Tore.“

Die nächste Gelegenheit, es besser zu machen, gibt es heute Mittag. Den KSC empfangen die Ravensburger dabei auf dem Kunstrasenplatz des TSB Ravensburg. Die Aufgabe gegen die U23 des Zweitligisten dürfte nicht einfacher werden. Zwar stehen die Nordbadener nur auf Tabellenplatz 14, gerade spielerisch sind sie aber stark. „Sie gehören nicht in diese Tabellenregion“, sagt Eitel. „Wir wissen, was für eine Qualität auf uns zukommt.“ Wie in der vergangenen Woche werde der Karlsruher SC sicher „ordentlich Unterstützung“ aus dem Profikader dabei haben, schätzt Eitel. „Sie wollen den Abstieg mit aller Macht verhindern.“

Trotz der personellen Möglichkeiten des Gegners möchte Ravensburg unbedingt drei Punkte einfahren. Ansonsten wäre der Zug nach ganz vorn wohl abgefahren. Weitere Ausrutscher und Punktverluste sollte sich das Team in nächster Zeit nicht leisten. Nach seiner abgesessenen Sperre kehrt Philipp Altmann in den FV-Kader zurück und wird wieder neben Sebastian Mähr in der Zentrale verteidigen.

Verzichten muss Eitel auf den jungen Felix Widmann (starke Zerrung), der in Göppingen erstmals in einem Oberligaspiel von Beginn an auf dem Feld stand. „Felix hat seine Sache sehr ordentlich gemacht. Die Oberliga ist natürlich Neuland für ihn, aber es waren viele gute Ansätze dabei. Er hat sich mit seinem Tor belohnt“, beschreibt Wolfram Eitel den Auftritt des Mittelfeldspielers, der in der Vorrunde noch zum Kader der U23 gehörte. Auch Daniel Hörtkorn und Felix Schäch stehen heute nicht zur Verfügung.