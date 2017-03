Ein Klassenerhalt ist für den TV Langenargen schon perfekt

In vielen knappen Begegnungen brachte die zweite Tischtennismannschaft mit dem hohen Sieg den Klassenerhalt in trockene Tücher.

Tischtennis-Bezirksklasse: TSV Neukirch – TV Langenargen 6:9. – (bj) Nachdem der TV Langenargen in Kau mit 5:9 unterlegen war, stand die Mannschaft unter Druck. Damit der Klassenerhalt nicht in Gefahr geriet, musste gegen Neukirch ein Sieg her. Entsprechend angespannt, aber hoch motiviert liefen die Spieler des Tabellenfünften in die Halle ein. Weil vergangene Woche Ralf Cornelssen ausgefallen war und damit Gerhard Sauter mit Michael Brendle das erste Doppel gestellt hatte, entschied sich die Mannschaft, dieses Doppel auch in Neukirch beizubehalten. Wieder gelang den Beiden ein Sieg. Einen weiteren Punkt trugen die Nachwuchstalente Joy Ron Michel/Raphael Arnold als drittes Doppel bei. „Vorn null Punkte, das hatten wir noch nicht oft. Dafür konnte die Mitte das wieder ausgleichen“, gab Gerhard Sauter zu Protokoll. Neben Michael Brendle und Matthias Wieland gewann auch Raphael Arnold beide Einzel. Einen weiteren wichtigen Punkt zum 9:6-Matchsieg trug Joy Ron Michel bei. „Der Abstiegskampf wird noch richtig spannend, aber wir haben es am letzten Spieltag gegen den Tabellenletzten selber in der Hand“, gab Michael Brendle die Marschrichtung vor.

Kreisliga B: TV Langenargen II – BSV Friedrichshafen 9:3. – Die Positionen eins, zwei, drei und fünf standen den Gastgebern nicht zur Verfügung. Nicht gerade die beste Ausgangslage, gegen den Tabellenletzten den Klassenerhalt zu sichern. Umso wichtiger war es, dass Sebastian Schott einspringen konnte. Der Auftakt ließ Hoffnung keimen, da das erste Doppel mit Jochen Blankenhorn/Tim Wenzel und auch das dritte Doppel mit Martin Aumüller und Reinhold Kurz siegreich waren. In vielen knappen Begegnungen brachte die zweite Mannschaft mit dem hohen Sieg den Klassenerhalt in trockene Tücher. Dabei punkteten Sebastian Schott, Jochen Blankenhorn, Tim Wenzel (2), Martin Aumüller, Reinhold Kurz und Michael Meile.