Regionalsport See Ost EM-Goldregen für VfB-Paddler am der Klub-EM

EM-Goldregen für VfB-Paddler am der Klub-EM

An der 17. Klub-Europameisterschaft der European Dragon Boat Federation (EDBF) in Frankreich auf der Regattastrecke von Divonne-les-Bains nahe der Schweizer Grenze waren die Drachenbootsportler des Kanusports im VfB Friedrichshafen gemeinsam mit den Neckardrachen aus Heilbronn-Böckingen wieder sehr erfolgreich in den Klassen Premier und Senior A am Start.