Regionalsport See Ost EM-Bronze für Julia Sude und Chantal Laboureur

Beachvolleyballerinnen aus Friedrichshafen und Immenstaad verlieren in Jurmala das Halbfinale im Tiebreak. Ihre Titelverteidigung endet auf Rang drei in Lettland.

Beachvolleyball: Die Titelverteidigung ist ihnen nicht geglückt. Chantal Laboureur (Immenstaad/MTV Stuttgart) und Julia Sude (VfB Friedrichshafen) haben das EM-Halbfinale im lettischen Jurmala 1:2 verloren und spielen gegen die Polinnen Kolosinska/Gruszczynska um die Bronzemedaille.

Nach den drei 2:0-Erfolgen in der Gruppe A hatten sich Sude/Laboureuer auch von den Niederländerinnen Madelein Meppelin und Sopie van Gestel (an Nummer 15 des Turniers gesetzt) im Achtelfinale nicht aufhalten lassen. Die da noch amtierenden Europameisterinnen gewannen auch die vierte Partie im Sand am Ostseestrand mit 2:0. Zwölf Zähler genehmigten sie ihren Kontrahentinnen auf der anderen Netzseite im ersten Durchgang. Nach dem Wechsel gab es ein paar mehr für das holländische Duo, das sich dennoch klar mit 17:21 geschlagen geben musste. Die Titelverteidigerinnen hatten noch keinen Satz abgegeben, trafen im Viertelfinale auf die lettischen Lokalmatadoren Tina Graudina und Anastasija Kravcenoka (Nummer 8).

Beiden Teams machte der böige und immer wieder seine Richtung wechselnde Wind große Probleme. Aber er half den Deutschen, trug ein Zuspiel der Lettinnen beim 14:14 übers Netz – Sude/Laboureur setzten sich auf 18:14 und 21:16 ab. Auch im zweiten Durchgang mussten sie sich Graudina/Kravcenoka, lautstark unterstützt von den einheimischen Fans, erwehren, blieben ruhig (3:7, ,12:14) und hatten die beiden Lettinnen beim 19:16 endgültig auf die Verliererstraße gebracht. Chantal Laboureur und Julia Sude waren nach 31 Minuten mit dem 21:16 und 21:16 am Samstagnachmittag in der dritten K.-o.-Runde – ohne Satzverlust.

Und so standen sie am Sonntagmorgen dem ersten Gegner gegenüber, der zu den besten zehn Mannschaften des Wettbewerbs zählt. Die Tschechinnen Krystina Kolocova/Michala Kvapilova wurden auf Rang fünf der Europameisterschaften eingestuft, haben mit Betschart/Hüberli (Nummer 4) in der zweiten K.-o.-Runde einen der Turnierfavoriten aus dem Wettbewerb geworfen. Eine Überraschung, gewiss. Aber keine, die so groß ist wie jene für Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Die Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen unterlagen im Viertelfinale ihren deutschen Kolleginnen Nadja Glenzke und Julia Großner (Nummer 9) mit 1:2 (21:17, 14:21, 17:19). Und sie stehen im Finale, nachdem sie die Turnierüberraschung schlechthin, Katarcyna Kolosinska und Aleksandra Gruszczynia aus Polen, 2:0 besiegt hatten.

Das deutsch-deutsche Duell um Gold fand nicht statt, es blieb aber nach dem 2:1-Erfolg von Glenzke/Großner über die Tschechinnen in Deutschland. Die Beachvolleyballerinnen vom Bodensee dagegen unterlagen Kolocova/Kvapilova aus der Tschechei mit 1:2 (17:21, 21:15, 11:15) in 45 Minuten. Nur das „kleine“ Finale also blieb Sude/Laboureur. Ihre Enttäuschung darüber hinderte sie nicht daran, die Partie um Bronze für sich zu entscheiden. Sude/Laboureur verloren den ersten Satz gegen Kolosinska/Gruszczynska 17:21, zeigten im zweiten Kämpferherz (26:24) und im dritten den Herausforderinnen die Grenzen auf (15:8).