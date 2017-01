Dreikönigsturnier fest in der Hand des VfB Friedrichshafen

Faustballer gewinnen den Wettbewerb in Mühlhofen. Die Zweite Mannschaft wird Dritter und Titelverteidiger SG Fribizell spielt sich mit zwei Friedrichshafenern in der Mannschaft auf Rang zwei.

Faustball: (am) Der VfB Friedrichshafen hat das Mühlhofener Dreikönigsturnier genutzt, nach der Weihnachtspause auf Betriebstemperatur zu kommen. Mit dem Turniersieg und Rang drei gelang den Seehasen ein perfekter Start ins Faustballjahr.

Klein, aber fein war die 17. Auflage des Mühlhofener Turniers. Nur fünf aktive Mannschaften hatten zugesagt. Für den VfB Friedrichshafen ist das Turnier seit Jahren fester Bestandteil des Terminkalenders. Und so dominierten auch 2017 die roten Trikots das Teilnehmerfeld. Zwei Mannschaften schickte der VfB ins Rennen. Darüber hinaus waren, was bei Faustballturnieren gängige Praxis ist, in zwei weiteren Teams Spieler aus Friedrichshafen aktiv.

Der Turniersieger wurde in einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel ermittelt. Als Favorit galt auch diesmal wieder Titelverteidiger SG Fribizell. Die Spieler aus Friedrichshafen, Biberach, Bad Saulgau und Zell hatten das Turnier in den vergangenen Jahren dominiert. Der VfB erwischte einen Start nach Maß. Mit Siegen über die MTG Wangen und Mühlhofen holte er sich Selbstvertrauen, schoss im Anschluss Fribizell mit 15:7 von der Platte. Das abschließende Spiel gegen die Vereinskameraden sollte eigentlich keine hohe Hürde mehr darstellen. Friedrichshafen II hatte nur einmal gewonnen, fand jedoch genau zum Derby in den Wettkampfmodus. In einem ausgeglichenen Duell sorgte der Schiedsrichter für die Entscheidung. Mehrfache Ergebniskorrekturen erhitzten die Gemüter der Ersten, Friedrichshafen II nahm die Geschenke in Form von Eigenfehlern dankbar an, münzte die eigenen Chancen konsequent in Punkte um und sicherte sich den überraschenden Derbyerfolg.

In der Rückrunde startete der VfB den Turbo. Dem Arbeitssieg gegen Wangen folgte ein nahezu perfektes Spiel gegen Mühlhofen. Und nach dem zweiten Sieg über Fribizell konnten nur die eigenen Kameraden im Abschlussspiel den Turniersieg verhindern. Diesmal blieb die Erste in der Spur und ließ sich auch von erneuten Schiedsrichterkapriolen nicht aus der Ruhe bringen. Der Turniersieger hieß VfB Friedrichshafen.

Grund zum Jubeln gab es am Ende auch für Friedrichshafen II. Mit Siegen gegen Wangen und Mühlhofen gelang noch der Sprung aufs Treppchen. Fribizell, mit den Friedrichshafenern Mario und Reiner Müller, reihte sich dazwischen ein und sorgte dafür, dass das 17. Dreikönigsturnier fest in Friedrichshafener Hand war.