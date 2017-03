Dreifach-Erfolg für Janina Schumacher vom VfB Friedrichshafen

An der Südostdeutsche Badmintonmeisterschaft in Regensburg die Titel im Mixed, Doppel und Einzel erspielt.

Badminton: Als einzige Teilnehmerin des VfB Friedrichshafen hat Janina Schumacher in Regensburg an den Südostdeutschen Meisterschaften der U 22 teilgenommen. Mit drei Titeln kehrte die Zweitligaspielerin (Mixed, Doppel und Einzel) an den Bodensee zurück.

Die erste Disziplin in Regensburg hieß Mixed, und da startete Janina Schumacher an der Seite von Jonas Burger, Regionalligaspieler des BC Offenburg, in den Wettbewerb. Die beiden fanden recht gut von Anfang an ins Turnier und besiegten zum Auftakt Maierhofer/Wild mit 21:11 und 21:7. Auch das Viertelfinale gegen Bram/Sickinger war mit 21:14 und 21:16 eine recht klare Angelegenheit. Nach einem weiteren Zweisatzerfolg über Jonas Grün und Annika Hofmann (21:12, 21:17) war der Sprung ins Endspiel geschafft. Dort ging es gegen die Dauerrivalen und topgesetzten Lucas Böhnisch und Julia Kunkel (Neubiberg-Ottobrunn/Freystadt), die am Ende mit 21:12, 17:21 und 21:15 bezwungen werden konnten.

An der Seite von Julia Kunkel stand Janina Schumacher aufgrund eines Freiloses gleich im Halbfinale. Sie musste sich hier gegen Annika Hofmann und Xenia Kölmel messen. Die Partie ging deutlich mit 21:15 und 21:10 an die favorisierte Paarung Schumacher/Kunkel, die auch im Anschluss nicht zu stoppen waren. Gegen die Weigert-Schwestern Christina und Monika beherrschten Janina und Julia von Anfang an die Begegnung und ließen bis zum Matchpoint nichts anbrennen – 21:15 und 21:14 und Titel Nummer 2 für Janina Schumacher.

Christina Weigert konnte im ersten Spiel der Einzelkonkurrenz mit 21:13 und 22:20 in Schach gehalten werden, auch Xenia Kölmel (TSG Dossenheim) hatte beim 22:20- und 21:15-Erfolg der Friedrichshafenerin das Nachsehen. Im Halbfinale gegen Monika Weigert musste sich Janina dann schon mehrmals lang machen und strecken, konnte gegen Ende des Entscheidungssatzes aber wieder etwas Luft gewinnen und setzte sich verdient mit 21:18, 9:21 und 21:17 durch. Gegen ihre Doppelpartnerin Julia Kunkel gab es schon einige Matches, dieses in Regensburg sollte aber noch lange in Erinnerung bleiben. Der erste Durchgang war von Anfang an offen und ein kleiner Fehler zum Ende des Satzes brachte den Vorteil für Schumacher. Im zweiten Satz kämpfte sich Julia zurück ins Match und gewann diesen auch verdient mit 21:18. Der Entscheidungssatz war geprägt von schönen, langen Ballwechseln und ebenbürtigen Kontrahentinnen. Am Ende setzte sich die Friedrichshafener Zweitligaspielerin mit 21:18 durch und konnte anschließend ihr Glück noch gar nicht so richtig fassen – Triplesiegerin bei den Südostdeutschen Meisterschaften, Chapeau Janina!