r Drei Meistertitel für die Turnerschaft Friedrichshafen

Friedrichshafener Nachwuchsturner zeigen beim finalen Turnathlon in Bad Waldsee starke Leistungen. Sechs Podestplätze in der Gesamtwertung gehen nach Friedrichshafen.

Turnen: Am Sonntag fand der dreiteilige Turnathlon des Turngau Oberschwaben in Bad Waldsee mit einem Kür-Wettkampf seinen Abschluss. Am Start waren 114 Turner aus neun Vereinen, die zum zweiten Mal an den Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren, Minitrampolin und Reck gegeneinander antraten. Die Spannung war groß, denn es ging über das Tagesergebnis hinaus auch um das Gesamtergebnis der drei Wettkampftage. Die TS Friedrichshafen war mit elf Turnern in den Altersklassen E 7, 8 und 9 am Start und erreichte – wie an den beiden ersten Wettkampftagen – in allen drei Klassen Podestplätze.

In der E 7 (elf Teilnehmer) erreichte Aurélien Mingstein mit 39,6 Punkten wieder Platz eins, Simon Schwimmer (37,2) landete auf Platz zwei. Rang vier ging an Elias Lucarelli und fünf an Mannschaftskamerad Peter Tobias.

In der E 8 (17 Teilnehmer) punkteten die TS-Turner ebenfalls. Levin Zemek erkämpfte sich (41,9) wieder den ersten Platz, gefolgt von Valentin Geisler (34). Auch die übrigen Friedrichshafener schafften es in die Top Ten: 6. Waldemar Merk, 7. Maximilian Roizman, 8. Marlon Ben Schmidt.

Die beiden TS-Turner in der E 9 (17 Teilnehmer) erreichen ebenfalls sehr gute Ergebnisse: Mit 44,4 Punkten sicherte sich Julius Nolle den zweiten Platz, dicht gefolgt von Maarten Haller auf Platz vier (41,6).

Große Freude herrschte nach der Bekanntgabe der Gesamtergebnisse der drei Wettkampftage: Die Friedrichshafener wurden mit Aurélien Mingstein (E 7), Levin Zemek (E 8) und Julius Nolle (E 9) in allen drei E-Kategorien Meister dieses Oberschwäbischen Turnathlons – und darüber hinaus gab es drei weitere Podestplätze: 2. Simon Schwimmer (E 7), 3. Valentin Geisler (E 8) und 3. Maarten Haller (E 9). Bei elf Turnern ein beeindruckendes Ergebnis.

Trainer Rolando Bollano zeigte sich hochzufrieden mit dem tollen Abschneiden seiner Turner. Nur das intensive und von den Jungen sehr engagiert betriebene Training habe ein solches Ergebnis ermöglicht. Er freue sich daher darauf, mit diesen jungen, motivierten Turnern weiter zu arbeiten, um nach der Sommerpause gut vorbereitet in die Mannschaftswettkämpfe einsteigen zu können.