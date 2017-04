Regionalsport See Ost Dostluker Überraschungscoup in Oberteuringen

Der Tabellendrittletzte gewinnt das Fußballspiel der Kreisliga A, Staffel 2 mit 3:0. Und die SGM Fischbach/Schnetzenhausen besiegt mit dem VfL Brochenzell einen der Meisterschaftsanwärter mit 1:0.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Oberteuringen – FC Dostluk Friedrichshafen 0:3 (0:3). – Tore: 0:1 (27.) Kaya, 0:2 (27.) Koc, 0:3 (33.) Kaya . – SR: Streubel. – ZS: 150. – Gelb-Rote Karte: Haberösch (SV Oberteuringen, 88.). – Rote Karte: Mohammed (FC Dostluk, 63.).

Schon vor dem Anpfiff dieser Partie war zu erwarten gewesen, dass sie hitzig werden würde. „Wir wissen, dass Dostluk immer ein schwieriger Gegner ist“, meint dazu SV-Trainer Furat Yenidogan. Dennoch hatte er sich mehr erhofft, als eine 0:3-Niederlage. „Für uns war es ein gebrauchter Tag“, ärgert er sich, „da gibt es nichts schön zu reden.“ In den ersten fünf Spielminuten hatte sich seine Mannschaft bereits die erste Chance herausgespielt, doch sie wurde nicht genutzt. Danach war der Zugang zum Spiel dahin. „Ich würde nicht sagen, dass der Sieg für Dostluk glücklich war, verdient war er schon“, fast Yenidogan die 90 Minuten zusammen. Und vor allem war diese Partie bereits zur Pause entschieden. „Auf gut Deutsch war es ein S...ßtag für uns“, schließt der SV-Trainer ab.

SpVgg Lindau – VfB Friedrichshafen II 0:2 (0:2). – Tore: 0:1 (33.) Elsayed, 0:2 (1.) Terbo. – SR: Schunger.

Leider war jemand bei der SpVgg Lindau noch Wolfgang Fluhr, der Trainer des VfB Friedrichshafen II, zu erreichen. Unterm Strich aber hat die Partie den erwarteten Sieger hervorgebracht. Der abstiegsbedrohte Neuling, Antonio di Modugno hat sein Traineramt zur Verfügung gestellt, war schon vor dem Wechsel ins Hintertreffen geraten. Der Favorit schaukelte die Partie ohne Beinbruch über die Runden.

SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz – TSV Schlachters 1:1 (0:0). – Tore: 0:1 (55.) Süß, 1:1 (61.) Grünenburg. – SR: Kulan. – ZS: 80.

„Wie es bei einem Derby zu erwarten war, verlief diese Partie ziemlich zerfahren“, meint SG-Trainer Thomas Kristen. Viel Hektik lag bei dieser Begegnung in der Luft. „In der ersten Halbzeit produzierten wir wahnsinnig viele Fehlpässe und so kam kein Spielfluss zustande“, moniert der Coach. Es sei spürbar gewesen, dass für beide Mannschaft viel auf dem Spiel stand. „Kurz vor der Pause hatten wir den Führungstreffer dann auf dem Fuß“, erinnert sich Kristen. Doch der Schiedsrichter habe zurecht auf Abseits erkannt. So gingen die beiden Mannschaften mit einem torlosen Remis in die Pause. „Nach dem Wechsel war es wieder ein völlig offenes Spiel, obwohl ich denke, dass wir näher am Sieg dran waren als Schlachters“, beurteilt der SG-Trainer die zweiten 45 Minuten. Verärgert darüber, dass es beim 1:1 bis zum Schlusspfiff geblieben ist, ist er nicht. Er kann mit dem einem Punkt gut leben. „Aufgrund der Derby-Situation ist ein Unentschieden völlig in Ordnung“, sagt Kristen. Zumal selbst der eine Punkt bis zum Ende auf Messers Schneide gestanden habe.

SGM Fischbach Schnetzenhausen – VfL Brochenzell 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 (85.) Bisleruck. – SR: Demirdal. – ZS: 200.

Mit diesem Sieg in wahrlich letzter Minuten haben die Gastgeber selbst kaum gerechnet. „Es war knapp, aber doch nicht zu spät“, sagt SGM-Pressesprecher Thomas Brugger. Eigentlich war es zwischen der SGM und den Gästen aus Brochenzell eine typische 0:0-Partie. Die beiden Mannschaften standen sich auf Augenhöhe gegenüber. „Weder der VfL noch wir hatten sonderlich viele Chancen“, meint Brugger, „die Jungs haben sich gegenseitig neutralisiert.“ Vielleicht lag es auch daran, dass die Gäste an diesem Spieltag nicht in Topform waren. Aber es war eben die SGM, die zum richtigen Zeitpunkt schnell geschalten hat und das 1:0 in der 85. Spielminute erzielte. „Ich würde sagen, der Sieg war auf jeden Fall nicht unverdient“, fügt der Pressesprecher an.

SV Achberg – TSV Neukirch 3:8 (0:4). – Tore: 0:1 (22.) Schupp, 0:2 (25.) Nuber, 0:3 (27.) Wellhäuser, 0:4 (44.) Wicker (Strafstoß), 0:5 (48.) Nuber, 1:5 (51.) Goldbrunner, 1:6 (57.) Wellhäuser, 1:7 (67.) Nuber, 2:7 (70.) Vogler (Strafstoß), 2:8 (73.) Nuber, 3:8 (83.) Goldbrunner. – Schiedsricher: Filiz.

Schon zur Pause war die Partie in Achberg zu Gunsten der Gäste entschieden. Die hörten aber nach dem Wechsel nicht auf mit dem Fußballspielen, trafen weitere vier mal durch Nuber und Wellhäuser.

FC Friedrichshafen – TSV Eriskirch 0:1 (0:0). – Tore: 0:1 (85.) Kromer. – SR: Leuter. – ZS: 50.

Auch in dieser Partie fiel die Entscheidung in letzter Sekunde. „Bis zur 85. Spielminute haben wir uns wirklich gut gehalten“, sagt der FC-Trainer Damir Alihodzic. Und das Zwischenresultat gab ihm recht. Vor allem die erste Halbzeit stand im Zeichen der Gastgeber. Einzig ein Tor wollte dem Tabellenschlusslicht nicht gelingen. „Uns hat heute ein Macher in der Mannschaft gefehlt“, erklärt der Coach, warum es bis zum Wechsel trotzdem 0:0 gestanden hatte. Nach der Pause habe sein Team dann kurzzeitig den Faden verloren, fährt Alihodzic fort, und dann entwickelte sich das Spiel zu einer offenen Partie zwischen dem FC und dem Tabellensiebten aus Eriskirch. „Aber der Gegner hatte auch kaum 100-prozentige Torchancen vorzuweisen“, sagt Alihodzic. Dass der Gegner nach der Pause aber mehr Spielanteile hatte, kann und will er nicht leugnen. „Gefährlich wurde der TSV für uns trotzdem nicht“, meint er. Eine Standardsituation brachte den Gästen in der 85. Minute dann den Führungstreffer. „Das war unser Genickbruch“, sagt der FC-Trainer, der trotz allem eine gute Tendenz bei seinen Jungs erkennt.