Regionalsport See Ost Die erste Runde im Bezirkspokal ist ausgelost

Regionalsport See Ost

Fußball-Bezirkspokal: Aufgrund der Teilnahme am wfv-Pokal oder wegen der Spiele in der letzten Relegationswoche erhalten folgende Mannschaften dieses Jahr ein Freilos für die 1. Runde: SG Kisslegg, SG Aulendorf, SV Amtzell, SV Wolfegg, SV Blitzenreute und TSV Bodnegg. Heimrecht hat, ausgenommen das Endspiel, stets der Niederklassigere. Die 2. Runde am 9. August.

Die Qualifikationspaarungen, Mittwoch, 26. Juli, 18.30 Uhr: TSV Tettnang II – FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhhausen/Zussddorf II (Riedstadion), SG Argental II – SGM Fischbach/Schnetzenhausen II, TSV Neukirch II – TSV Schlachters II, SV Mochenwangen II – SG Baienfurt II, SV Reute II – SG Aulendorf II, TSV Berg III – SV Blitzenreute II, TSV Eschach II – SK Weingarten II, TSG Bad Wurzach II – SC Unterzeil-Reichenhofen II, SV Amtzell II – SG Kisslegg II, FC Lindenberg II – TSV Stiefenhofen II, FC Isny II – TSV Röthenbach II.

1. Runde, Mittwoch, 2. August, 18.30 Uhr: TSV Meckenbeuren II – TSV Schlachters, SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz II – SG Argental (Sportplatz Wasserburg), TSG Lindau-Zech – SpVgg Lindau, Neukirch II/Schlachters II – VfL Brochenzell II, TSV Oberreitnau – VfL Brochenzell, VfB Friedrichshafen II – SV Oberteuringen, Tettnang II/WRZ II – SC Bürgermoos, SpVgg Lindau II – FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zussdorf, SV Horgenzell – TSV Tettnang, TSV Eriskirch – FC Friedrichshafen, SV Tannau – TSV Meckenbeuren, FV Langenargen – Argental II/Fischbach/Schnetzenhausen II, SV Kehlen II – TSG Ailingen, FC Friedrichshafen II – FC Dostluk Friedrichshafen (Stadion Berufschulzentrum), SV Achberg II – TSV Neukirch, SC Friedrichshafen – SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz, SGM Fischbach/Schnetzenhausen – SV Achberg (Hauptplatz TSV Fischbach), SV Ettenkirch – SV Kressbronn, SV Wolpertswende – SV Baindt, FC Kosova Weingarten – SV Fronhofen, SV Ankenreute – SG Baienfurt, TSB Ravensburg – Eschach///SK Weingarten II, SV Baindt II – FV Bad Waldsee, FV Molpertshaus – SV Mochenwangen, SV Bergatreute – SK Weingarten, SV Fronhofen II – SV Bergatreute II, SV Schmalegg – SV Weissenau, SC Michelwinnaden – SV Oberzell II, SV Reute – SV Haisterkirch, SV Alttann – TSV Berg II, Berg III – BLitzenreute II – SV Haisterkirch II, Mochenwangen II – Baienfurt II – SV Weingarten II, SV Wolfegg II – Reute II/Aulendorf II, SG Waldburg/Grünkraut II – SV Neuravensburg (Sportplatz FV Waldburg), SV Edelweiß Waltershofen – FC Wangen II, Bad Wurzach II – Unterzeil-Reichenhofen II – TSV Ratzenried II, Türk SV Wangen – SC Unterzeil-Reichenhofen, SG Herlazhofen/Friesenhofen – Türk SV Wangen II, FC Wuchzenhofen – SV Aichstetten, SV Arnach – TSG Bad Wurzach, FC Scheidegg – TSV Röthenbach, SV Beuren II – TSV Opfenbach, SV Karsee – FV RW Weiler II, Amtzell II/Kisslegg II – SG Waldburg/Grünkraut, TSG Rohrdorf – SV Maierhöfen-Grünenbach, TSV Heimenkirch II – FC Leutkirch II, TSV Ratzenried – FC Leutkirch, SV Immenried – FC Isny, SV Vogt – SV Seibranz, SV Haslach – SG Dietmanns/Hauerz, Isny II/Röthenbach II – SV Vogt II, TSV Wohmbrechts II – FC Lindenberg, ASV Wangen – SV Beuren, SG Hergensweiler/Niederstaufen – TSV Wohmbrechts, SV Gebrazhofen – TSV Stiefenhofen, Kleinhaslacher SC – SV Maierhöfen-Grünenbach II, SG Aitrach/Tannheim – SV Eglofs, Lindenberg II/Stiefenhofen II – SV Deuchelried.