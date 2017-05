Regionalsport See Ost Die erste Heimniederlage 2017 für den SV Kehlen

SV Kehlen unterliegt der TSG Balingen II verdient mit 0:2. Gastgeber spielt im Fußball-Landesligaspiel nur 20 Minuten mit.

Fußball-Landesliga: SV Kehlen – TSG Balingen II 0:2 (0:1). – Gegen die TSG Balingen II hat der SV Kehlen die erste Heimniederlage des Jahres 2017 kassiert. „Dieses Ergebnis ist hoch verdient für Balingen. Wir haben nur 20 Minuten lang mitgespielt, dann haben wir wieder mit langen Bällen operiert“, bewertete Michael Steinmaßl, der Trainer der Gastgeber, das Spiel seiner Mannschaft und das Resultat.

Dabei zeigten die Balinger, die mit drei Spielern aus dem Oberliga-Kader angereist sind (TSG-Teamchef Nicco Walter: „Die brauchen Spielpraxis“), die deutlich bessere Spielanlage als der SVK. Einzig Nick Feyer mit einem 16-Meter-Schuss (26. Minute), den TSG-Torhüter Daniel Mau halten konnte, hatte im ersten Abschnitt eine Torchance für Kehlen, ansonsten spielte sich das Geschehen eher in der Kehlener Hälfte ab. Zwar vermochte die Abwehr des SVK lange Zeit den Angriffen Stand zu halten, doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte brach das Bollwerk: Max Schäfer erlief einen langen Ball vor SVK-Torhüter Divy und schob das Spielgerät aus spitzem Winkel ins Tor zur Gästeführung.

Die Entscheidung an der Schussen fiel in der 71. Minute, als bei einem Balinger Konter Thomas Martaler am rechten Strafraumeck frei zum Schuss kam und ins lange Toreck traf. die größte Möglichkeit für die Gastgeber, nochmals ins Spiel zu kommen, vereitelte TSG-Torhüter Mau in der 78. Minute, als er einen strammen Schuss von Johannes Beier entschärfen konnte. Danach spielten die Gäste diesen Sieg ungefährdet nach Hause. – Tore: 0:1 Schäfer (45. +1), 0:2 Martaler (71.). – Schiedsrichter: Griesser (Immenried). – Zuschauer: 100.

SV Kehlen: Divy, Rieber (74. Stetter), Scheuböck, Horvat (52. Samuel Hack), Blaser, Paris, Feyer, Bernhard, Knöpfler (52. Nikolai Hack), Beier, Michalis (63. Selak).