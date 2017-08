Friedrichshafen Die Towerstars sind wieder auf dem Eis

Neu formierte Ravensburger Team startete in Dornbirn in die Vorbereitung. Physische Einstellung für Trainings-Camp in Latsch.

Eishockey, DEL-2: Das jähe Ausscheiden in der vergangenen Saison bereits in den Pre-Play-offs bescherte den Ravensburg Towerstars und ihrem Fan-Anhang eine extrem lange Sommerpause. Umso größer ist die Vorfreude, dass sich das Team zur nächsten Saison jetzt wieder formiert hat und am Freitag erstmals auf dem Eis stand. Da in der Ravensburger Eissporthalle die Eisfläche erst Ende nächster Woche für den Trainingsbetrieb zur Verfügung steht, absolvierte das Team von Trainer Jiri Ehrenberger am Freitag die erste von drei Eiseinheiten im Dornbirner Messestadion. Die Prioritäten des Trainers waren da klar gesetzt. „Vorrangig geht es darum, dass sich die Jungs nach dem eigenverantwortlichen Trockentraining wieder an das Eis gewöhnen“, sagte Ehrenberger. Die meisten Spieler standen in den vergangenen Wochen zwar bereits an ihren Heimatorten in den Schlittschuhen, das erste Training einer Saison ist aber für alle Beteiligten stets etwas besonders, wie auch Stürmer Stephan Vogt betont: „Die Jungs müssen sich untereinander natürlich erst einmal kennenlernen, aber fürs erste Mal war es ganz OK.“

In der einstündigen Trainingseinheit standen viele Lauf- und Passübungen auf dem Programm sowie die prinzipiellen Basics des Spielaufbaus. Für Reihenkonstellationen war es freilich noch zu früh, auch taktik-spezifische Trainingspläne hat das Trainerteam um Jiri Ehrenberger und Christopher Oravec noch in der Schublade gelassen. Vergangene Woche absolvierte das komplette Team Eingangstests für Leistungsfähigkeit, Kraft- und Beweglichkeit. Zwar liegen noch nicht von allen Profis der komplette Testbericht vor, Coach Jiri Ehrenberger ist prinzipiell aber schon einmal zufrieden. „Vor allem die Jungs, von denen wir Ende vergangener Saison Vergleichswerte hatten, haben sich positiv entwickelt“, so Ehrenberger.

Ein paar Trainingseinheiten vor dem Trainingslager, das von Dienstag bis Sonntag nächster Woche in Latsch (Südtirol) stattfindet, waren Trainer Jiri Ehrenberger sehr wichtig auch zur Prävention etwaiger Verletzungen. „Da sind wir zweimal pro Tag auf dem Eis und auch beim Trockentraining dazwischen wird die Intensität deutlich höher“, so Ehrenberger.

Das erste Testspiel bestreiten die Towerstars dann zum Abschluss des Trainingslagers und sie machen auf der Rückfahrt am Sonntag nochmals in Dornbirn halt. Dort treffen sie um 20 Uhr auf den EBEL-Vertreter Dornbirn Bulldogs. Ein Spiel, auf das sich natürlich auch die Ravensburger Fans freuen. Bei kurzer Anreise können sie ihre Idole erstmals in dieser Saison in Wettkampfbedingungen kennenlernen.