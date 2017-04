Regionalsport See Ost Die TSG Ailingen ist zufrieden mit ihrem Abschneiden

Bezirksligahandballerinnen beenden die Saison auf Rang fünf. A-Junioren haben ihre Sache bei den Aktiven gut gemacht. Trainer Richard Darga ersetzt Trainerin Andrea Vogel, die die B-Juniorinnen übernimmt.

Handball-Bezirksliga, Frauen: Die Handballerinnen der TSG Ailingen sind mit der vergangenen Saison zufrieden. Ihnen war schon vor dem Auftakt klar, dass es eine schwierige Spielzeit werden könnte. Aufgrund von zwei Schwangerschaften und einem eh schon recht kleinen Kader musste die A-Jugend die erste Mannschaft regelmäßig unterstützen. "Die jungen Spielerinnen haben ihre Sache sehr gut gemacht", lobt Trainerin Andrea Vogel sie. "Wir hatten ohnehin vor, die Jugendlichen die Aktiven unterstützen zu lassen, um ihnen den Übergang zu erleichtern." Die Ailinger Übungsleiterin hebt nach der Spielzeit vor allem den Mannschaftsgeist ihres Teams hervor. "Sie waren von Beginn an eine gut funktionierende Einheit. Die Mannschaft ist im Laufe der Saison noch enger zusammengerückt." Nicht zuletzt deshalb zeigen sich die Ailingerinnen mit ihrem Abschneiden auf Platz fünf zufrieden. "Wir haben ein paar unnötige Niederlage hinnehmen müssen, das haben wir dem teilweise fehlenden Selbstvertrauen zuzuschreiben. Trotzdem sind wir mit unserem Endergebnis zufrieden."

In der kommenden Saison ist der Kader der Damenmannschaft größer, die A-Jugendlichen werden ihre erste Saison im Aktivenbereich absolvieren. Martina Schulle und Jasmin Egner beenden ihre Handballlaufbahn, Hannah Khater wird den Verein aus beruflichen Gründen verlassen. "Die drei haben unser Handballspiel seit Jahren geprägt, aber wenn es einen guten Zeitpunkt für Veränderungen gibt, dann jetzt", erklärt Andrea Vogel. "Wir haben viele, sehr talentierte junge Spielerinnen, die ihr Leistungspotenzial bereits bewiesen haben.

Aber auch auf der Trainerbank gibt es eine Veränderung: Andrea Vogel legt nach fünf Jahren das Traineramt der Frauenmannschaft nieder. An der Seitenlinie steht ab sofort der Ailinger Wunschkandidat Richard Darga, der sich mit den Damen auf die neue Saison vorbereiten wird. Andrea Vogel bleibt den Ailingern jedoch erhalten. Sie wird sich in der kommenden Saison um die weibliche B-Jugend kümmern. Also gute Vorzeichen für die Ailingerinnen, die optimistisch in die Vorbereitung für eine weitere Bezirksligasaison starten.