Die Play-offs beginnen für den VfB Friedrichshafen am Samstag

Rottenburg oder die Netzhoppers Königs Wusterhausen sind die Viertelfinalgegner des VfB Friedrichshafen.

Volleyball-Bundesliga: (gek) Während der Gegner des VfB Friedrichshafen in den Viertelfinal-Play-offs der Deutschen Meisterschaft noch nicht feststeht, bereiten sich die Friedrichshafener Volleyballer in der heimischen ZF-Arena auf die wichtigste Phase der Saison vor. Am Samstag um 19.30 Uhr stehen sie entweder dem TV Rottenburg oder den Netzhoppers SolWo Königspark KW gegenüber. Karten für dieses Spiel gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online beim Ticketpartner Reservix.

Seit Beginn der Saison im Oktober hatten Spieler und das Trainerteam des VfB Friedrichshafen diesen Luxus nicht mehr. Zwei Wochen lang hatten die Friedrichshafener nun spielfrei und Trainer Vital Heynen gab den Seinen drei Tage Urlaub, um Kopf und Körper nach harten Wochen ein wenig zu entspannen. Außenangreifer Armin Mustedanovic zum Beispiel machte sich sofort nach dem letzten Spiel der Normalrunde gegen Berlin auf in die Heimat nach Bosnien. „Ich bin so froh, meine Familie einmal ein paar Tage zu sehen“, sagte er. „Das ist für uns alle jetzt extrem wichtig.“

Nach zwei Titeln (Supercup und DVV_Pokal) und der Dreifachbelastung in Liga, Pokal und Champions League ist die Saison aber noch lange nicht vorbei. Zumindest wenn es nach Cheftrainer Vital Heynen geht. „Jetzt startet eigentlich eine gänzlich neue Saison“, sagt der Belgier. „Jetzt gibt es keinen Blick mehr auf die Tabelle, sondern jetzt zählt jedes Spiel.“ Das erste steigt am Samstag ab 19.30 Uhr in der ZF-Arena.

Wer Gegner im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft sein wird, wissen die Volleyballer vom Bodensee noch nicht. Am Mittwoch machen der TV Rottenburg und die Netzhoppers SolWo Königspark KW im dritten Spiel der Pre-Play-off-Serie diesen unter sich aus. Gegen beide Kontrahenten haben die Volleyballer vom Bodensee in dieser Saison allerdings ihre Weiße Weste behalten. Gegen Rottenburg gelangen dem VfB zwei Siege in der Liga, gegen Königs Wusterhausen setzten sich die Friedrichshafener je zwei Mal in der Normalrunde und einmal im DVV-Pokal durch. Am 25. März geht es dann auswärts im zweiten Spiel zwischen den beiden Konkurrenten um den Einzug ins Halbfinale weiter. Sollte sich keiner der beiden Mannschaften bis dahin durchgesetzt haben, kommt es am 29. März um 20 Uhr in Friedrichshafen zum Entscheidungsspiel. Auf den Dauerrivalen Berlin können die Friedrichshafener erst im Finale treffen. Der Meister wird voraussichtlich spätestens am 4. Mai feststehen. „Wir haben als Erster der Hauptrunde den Vorteil, immer das erste und das im Zweifel entscheidende Spiel zu Hause bestreiten zu dürfen“, sagt Cheftrainer Vital Heynen und fordert die Fans auf, seinen Spielern die richtige Play-off-Atmosphäre zu liefern. „Jetzt geht es in jedem Spiel um alles, und dazu brauchen wir die Unterstützung von jedem in der Halle.“

