Regionalsport See Ost Die "Null" steht beim VfB Friedrichshafen in Uttenweiler

VfB Friedrichshafen gewinnt mit 2:0. Die Wucherer-Elf steht nun auf Rang vier der Fußball-Landesliga, vor dem SV Kehlen.

Fußball-Landesliga: SV Uttenweiler – VfB Friedrichshafen 0:2 (0:0). – Jetzt hat es der VfB Friedrichshafen doch noch geschafft: Nach dem Sieg in Uttenweiler und dem gleichzeitigen Remis des SV Kehlen gegen Maierhöfen-Grünenbach am Freitag hat die Mannschaft von Trainer Christian Wucherer die Michael-Steinmaßl-Elf doch noch in der Tabelle überholt. Ein Ziel, das sich Trainer und Mannschaft zum Saisonende gestellt haben. „Wir nehmen das gerne so hin“, sagte der Friedrichshafener Coach, und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Schön wäre es, wenn es auch am letzten Spieltag so wäre.“

Ehe aber der Sieg beim abstiegsgefährdeten Gastgeber perfekt, der Sprung auf Rang vier der Tabelle geschafft war, hatten die Fußballer vom Bodensee – wie erwartet – eine Menge Arbeit zu verrichten. Vor allem in den ersten 45 Minuten. „Uttenweiler ist uns quasi auf den Füßen gestanden“, erklärt Wucherer, warum die erste Halbzeit torlos geblieben war. „Sie sind uns sehr aggressiv angelaufen“, fügt er an, dass seine Mannschaft deshalb „wenige bis gar keine Torchancen herausspielen konnte, ist deshalb nicht weiter verwunderlich. Ein paar hatten die Friedrichshafener schon, aber nichts „Großartiges“ in einem Duell, das sich meist im Mittelfeld abgespielt habe, so Wucherer.

Das sollte sich nach dem Seitenwechsel grundlegend ändern. „Offensichtlich haben sich die Uttenweiler übernommen“, erzählt Wucherer von einem Gegner, der jetzt körperlich abbaute. Entsprechend einseitig die Partie. „Jetzt haben sie uns Räume geschenkt“, sieht Wucherer seine Mannschaft im Vorwärtsgang, die die Freizügigkeit „wunderbar genutzt“ hat. Vorbei die Zeit, als Uttenweiler Friedrichshafen „den Schneid abgekauft“ hat, als Friedrichshafen „den Fehler gemacht hatte, nicht über die Außen zu kommen“. Das war in der Pause angesprochen und in der zweiten Halbzeit erfolgreich umgesetzt worden.

„Das 1:0 war eine Gemeinschaftsproduktion der alten Riege“, schildert Wucherer die Entstehung des „Dosenöffners“. Die Senkbeil-Daniel-Di-Leo-Kombination vollendete der VfB-Torjäger ohne Mühe. „Wir hatten zuvor schon drei oder vier Hochkaräter“, sagt Wucherer. Nach dem 1:0 aber fiel das 2:0 folgerichtig. Uttenweiler hatte aufmachen müssen. Die „junge Generation“ mit Pascal Booch war an der Entstehung beteiligt, Daniel Di Leo vollendete. Nach den Auswechslungen bekam der VfB zwar mehr Probleme, überstand aber die Uttenweiler Drangphase mit Glück, weil die Platzherren selbst beste Chancen versemmelten, und mit einem Torspieler, der hielt, was zu halten war. „Das gilt auch für den des SV Uttenweiler“ (Wucherer).

„Angesichts der personellen Engpässe bin ich hochzufrieden mit dem Resultat“, freut sich Christian Wucherer vor allem, dass „die Null“ gestanden ist. Das sei „keine Selbstverständlichkeit“. Und darüber natürlich auch, dass die Fahrt von Biberach nach Friedrichshafen bei „schönem Wetter und guter Laune“ angenehm verlaufen ist. Und die wird, trotz der prekären Situation in den Trainingseinheiten, bis zum Samstag anhalten. Dann kommt der TSV Eschach ins Zeppelinstadion. – Tore: 0:1 (55.) D. Di Leo, 0:2 (65.) D. Di Leo. – Schiedsrichter: Bauch. – Zuschauer: 127.

VfB Friedrichshafen: Meier, Senkbeil (69. Ljevakovic), U. Tuncay, Deniz, N. Di Leo, Weissenbacher, Nikic, Booch, Strom, I. Tunca (81. Segelbacher), D. Di Leo (80. Genua).