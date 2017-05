Regionalsport See Ost Die Meisterschale geht an Berlin Recycling Volleys

VfB Friedrichshafen wird Deutscher Vizemeister. Berlin lässt sich nicht einschüchtern. Drittes Spiel in ZF-Arena 3:1 gewonnen.

Volleyball-Bundesliga, Finale deutsche Meisterschaft, letztes Spiel: VfB Friedrichshafen – Berlin Recycling Volleys 1:3 (22:25, 27:25, 20:25, 22:25). – Martialische Töne drangen aus der Kabine der Berlin Recycing Volleys. Mut machen für das finale Finalspiel. Dass das überhaupt noch angepfiffen wird, verdankt der Titelverteidiger einer blitzsauberen Leistung im zweiten Spiel und einem VfB, der seine Chancen in den entscheidenden Phasen an der Spree nicht hatte nutzen können.

Und so sahen sich gestern Nachmittag die beiden besten deutschen Mannschaften wieder zum finalen Showdown. Mit Simon Tischer (Zuspiel), Michal Finger (Diagonal), David Sossenheimer, Armin Mustedanovic (beide Annahme und Außenangriff), Andreas Takvam, Georg Klein (beide Mittelblock) und Libero Markus Steuerwald. Die hatten nach nervösem Beginn (2:4) mit Armin Mustedanovic den Dosenöffner. Der Bosnier brachte den Gastgeber in Front (5:4) und war auch danach ein stabiler Faktor im VfB-Angriff (9:7). Dennoch gelang Berlin das Break (10:11) gegen nicht immer sattelfeste Annahme und Angriff der Gastgeber (15:16), dann hatten die Berliner das Momentum auf ihrer Seite und gleich drei Satzbälle. Einer wurde abgewehrt, aber Daniel Malescha als Aufschlagwaffe funktionierte nicht. Sein Ball erreichte nicht mal die Spielfläche – 22:25. Kein guter Auftakt. „Uns hat, wie schon in Berlin, diese Lockerheit gefehlt“, analysiert ein enttäuschter Kapitän Simon Tischer.

Kein guter Start in den zweiten Durchgang. VfB-Trainer Vital Heynen musste schon früh eine Auszeit nehmen, beim 3:5. Nicht so sehr des Spielstandes wegen. Seine Mannschaft bekam überhaupt keinen Zugriff. Seltsam unsicher präsentierte sie sich im entscheidenden Spiel der Saison. Und wer Robert Kromm gesehen hatte, der baumlange Berliner Außenangreifer donnerte eine Feldabwehr von Luke Perry entschlossen zum 8:5 übers Netz. Entschlossen wirkte beim VfB in dieser Phase kein Spieler, nur die mit 3750 Fans ausverkaufte ZF-Arena. Die Blau-Weißen stachelten ihre Lieblinge zum Letzten an. Mit Athanasios Protopsaltis für Mustedanovic sollte der Berliner Lauf gestoppt werden. Bis zur zweiten Technischen Auszeit (12:16) sah es aber alles andere als nach einer Wende aus. Aber die gelang! Unglaublich, wie sich der VfB in das Duell gebissen hat. Mit Tomas Rousseaux für Sossenheimer, wieder Rückwechsel (17:17), erneuter Wechsel – und dann wurde es dramatisch: 24:22 für Berlin, Takvam wehrt des erste Mal das frühe Aus ab (23:24), dann berührte Graham Vigrass den Ball viermal – 24:24. Tischer stoppte Caroll 25:24, Vigrass glich aus. Zhoukouskis Aufschlag ins Netz brachte den zweiten Satzball für Friedrichshafen. Und dann hatte Mustedanovic die Faxen dicke. Mit Schmackes den Ball übers Netz: Ass! 27:25 und 1:1 in den Sätzen!

Daran hatten die Berliner ganz erheblich zu knabbern. Plötzlich machten sie die Fehler (8:6, 9:11), geschlagen aber gaben sie sich noch nicht (16:17). „Wir haben es nicht geschafft, das Berliner Spiel zu verhindern“, kennt Kapitän Simon Tischer einen Grund, warum der dritte Durchgang wieder zur Beute der Gäste wurde. Nach dem 20:17 standen die Zeichen wieder nicht gut: Friedrichshafen schwächelte in der Annahme, Paul Caroll machte mit dem ersten Satzball (24:20) das 2:1 für Berlin perfekt. „Selbst jetzt haben wir noch nicht an den Sieg in der ZF-Arena geglaubt“, sagt Robert Kromm. „Von Punkt zu Punkt hangeln und dann sehen, was daraus wird“, seine Devise.

Tiebreak oder Saisonende mit einer Enttäuschung – das Motto über dem vierten Abschnitt in der ZF-Arena. Zur ersten Technischen Auszeit sah der BRV wie der zukünftige Sieger aus (8:6). Gegen einen VfB, der es bis dorthin nicht geschafft hatte, locker und geduldig zu bleiben. Bringt Rousseaux (für Sossenheimer) frischen Wind ins VfB-Spiel? Zunächst ja (13:13) dann aber gerieten die wankelmütigen Friedrichshafener wieder ins Hintertreffen (14:16). Protopsaltis kam für Mustedanovic. Besser wurde es nicht aus VfB-Sicht (16:19). Also Musti zurück für Proto – „Vau, Vau, Eff Bee“: Alles Anfeuern der 3700 Zuschauer half aber nichts mehr. Berlin ließ sich jetzt auf der Zielgeraden nicht mehr einschüchtern. Die bessere Mannschaft setzte sich auch in der ZF-Arena durch. Ruben Schott machte nach dem 22:24 den entscheidenden Ball und den VfB erneut zum Vizemeister. Eine bittere Pille nach dem Saisonverlauf, vor allem dem gegen die Berliner. „Den Ausschlag hat letztlich unsere fehlende Erfahrung gegeben“, schließt Tischer eine Saison ab, die „aber mit dem Gewinn des Supercups und des DVV-Pokals dennoch toll“ gewesen sei. Am martialischen Gebrüll der Berliner jedenfalls hat es nicht gelegen.

