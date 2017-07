Regionalsport See Ost Die Knaben des TC Friedrichshafen sind Bezirksmeister

Regionalsport See Ost

Nach dem Aufstieg der Junioren in die Württembergliga haben die Knaben des TC Friedrichshafen am vergangenen Freitag ihr Meisterstück gemacht.

Tennis: Entscheidungsspiel Bezirksmeisterschaften der Knaben:TC Friedrichshafen – TC Ehingen 5:1. – (wkn) Trainer Markus Koenen und seine Mannschaft können mit Stolz auf ihre geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren zurückblicken. Nach dem Aufstieg der Junioren in die Württembergliga haben die Knaben am vergangenen Freitag ihr Meisterstück gemacht. Mit einem klaren 5:1-Sieg gegen den TC Ehingen im Entscheidungsspiel der beiden Staffelsieger holten sich die jungen Friedrichshafener die Bezirksmeisterschaft des Bezirks F im WTB.

Nach den Einzeln stand es schon 3:1 durch klare Zweisatzsiege von Jakob und Jonas Feyen sowie Luca Steinhauser. Michel Morgenbesser, der Jüngste ist gerade einmal zehn Jahren alt, musste seinem zwei Jahre älteren Gegner zum Erfolg gratulieren. Doch im Doppel, an der Seite von Jonas Feyen holte er ebenso noch einen Punkt zum 5:1 wie Jakob Feyen mit Luca Steinhauser.

Die Knaben des TC Friedrichshafen haben sich mit diesem Erfolg für die Endrunde der württembergischen Meisterschaften, die Mitte September stattfindet, qualifiziert. Wie bei den Junioren fällt auch hier ein Wermutstropfen in den Becher des Erfolges, Jakob Feyen wird nach der Saison altershalber die Knaben verlassen müssen. Dies ist natürlich eine große Schwächung, aber es stehen schon andere Knaben in den Startlöchern, die diese Lücke auszufüllen probieren.

Juniorinnen vor Bezirksfinale

Juniorinnen, Bezirksoberliga:SSV Ulm II – TC Friedrichshafen 3:6. – Auch die Juniorinnen des TCF wollen die Bezirksmeisterschaft gewinnen und haben mit ihrem Staffelsieg am Wochenende schon einmal die Voraussetzung für das Bezirksfinale geschafft. Sie besiegten den SSV Ulm auf dessen Anlage mit 6:3. Samia Nanz, Melike Cifci und Joana Koenen holten dabei drei Einzelpunkte und auch die drei weiteren Spielerinnen, Chiara Cacecce, Josepha Koenen und Chanelle Rundel, bewiesen mit den drei Vorgenannten Doppelstärke und holten alle drei verbliebenen Matches für den TCF. Auf heimischer Anlage ist am Samstag der TV Biberach-Hühnerfeld der Gegner um die Bezirksmeisterschaft. Bei den Juniorinnen geht es dabei um den Aufstieg in die Verbandsliga.