Die HSG Friedrichshafen-Fischbach übernimmt das Sagen

Die Landesligahandballer fahren gegen Wernau einen Kantersieg ein. Stephan-Kummer-Team beendet Negativserie mit einem deutlichen 36:21 vor eigenem Publikum.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Handball-Landesliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach – HCWernau 36:21 (19:13). – (kst) Großer Jubel und befreites Aufatmen hat es am Samstag in der Sporthalle Fischbach gegeben. Die HSG hat ihre Negativserie beendet und gegen Wernau einen Kantersieg eingefahren. Trainer Stephan Kummer konnte auf den gesamten Kader zurückgreifen. Auch Torhüter Philipp Robakowski und Janik Weisner waren zurück.

„Dieser Sieg ist für meine Mannschaft und mich enorm wichtig. Jetzt kommen einige Gegner, mit denen wir auf Augenhöhe sind, die schlagbar sind, und deshalb ist es wichtig, mit Selbstbewusstsein in diese Partien gehen zu können“, erklärt der HSG-Trainer.

Die Mannschaften starteten mit hohem Tempo und vielen Toren in die Begegnung (10:8;11 Minute). Die Gäste konnten nur das erste Drittel ausgeglichen gestalten. Zwar stand die HSG-Defensive auch da schon kompakt, dennoch fand der Gegner immer wieder eine Lücke. Dann übernahm die junge HSG-Truppe das Sagen. Trotz Unterzahlsituation stabilisierte sich die Abwehr zunehmend, Torhüter Philipp Robakowski zeichnete sich immer wieder durch sehenswerte Paraden aus. Der an diesem Tag glänzend aufgelegte Stefan Dohrn netzte zum 16:12. Bis zur Halbzeitssirene hielt die HSG das Tempo hoch, baute den Vorsprung auf beruhigende sechs Treffer aus. „Man sieht, wie wichtig es ist, wenn alle Spieler an Bord sind. Der Sieg war eine tolle Mannschaftsleistung. Jeder hat für jeden gekämpft und das zeichnet diese Mannschaft aus,“, lobte Kummer.

Auch im zweiten Spielabschnitt gab die HSG Friedrichshafen-Fischbach das Tempo vor. Immer wieder scheiterte Wernau an der gut stehenden Deckung oder am Torhüter, die HSG kam so zu leichten Gegenstoßtreffern. Folgerichtig bauten die Gastgeber den Vorspung kontinuierlich aus. Beim 27:15 (46.), holte Trainer Ralf Hönig sein Team zu einer Auszeit zusammen. Die Gastgeber ließen sich nicht aus dem Konzept bringen, hörten nicht auf, Tore zu werfen. Beim HC Wernau ließen die Kräfte nach, der Angriff wirkte ideenlos. Immer wieder zwang die HSG die Gäste zu Würfen aus aussichtloser Lage und schaltete dann schnell um. Bis zur Schlusssirene baute die HSG ihren Vorsprung auf fünfzehn Tore aus und ging als verdienter Sieger vom Feld.

HSG FN-Fischbach: Göser, Robakowski (beide Tor), Dohrn (9/1), Tovmasyan (6/1), Gorzalka (5), Schöberl (4), Pentzlin (4), Kotnik (2), Westerholt (1), Turnadzic, Weisner, Nothelfer.