Regionalsport See Ost Die FG 2010 WRZ ist jetzt Vorletzter

Regionalsport See Ost

Die Fußball-Bezirksliga steht vor dem Saisonende. Der letzte Spieltag am kommenden Wochenende entscheidet über den Abstieg.

Fußball-Bezirksliga: TSV Berg II – SG Argental 2:2 (2:1). – Die SG Argental hat den Punkt, der ihr vor dem Spiel rein rechnerisch noch gefehlt hat, geholt. Berg II hat durch diesen Punkt einen kleinen Vorteil vor dem Schlussspiel bei der FG WRZ 2010. Ihm würde ein Punkt genügen, um diesen drittletzten Platz zu behalten. „Wir haben jetzt ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht doch für den Relegationsplatz reicht. Aber die Chancen sind nicht so groß, weil wir auf Maierhöfen-Grünenbach aus der Landesliga angewiesen sind. Aber wir würden uns ärgern, wenn es doch so kommen würde und wir nicht daran geglaubt hätten“, meint Werner Weber, Coach des TSV Berg II.

„Wir sind mit 1:0 in Führung gegangen. Vorarbeit Zamarco, Kopfball Baier“, sagt Markus Bucher, Pressesprecher der SG Argental. Danach habe die Mannschaft stark nachgelassen, was der Gegner zu nutzen verstand. „Wir haben uns zu stark zurückgelehnt. Und wenn man diesen Gegner spielen lässt, dann wird es schwer, weil er einige gute Fußballer hat. Deshalb war die 2:1-Halbzeitführung für Berg II verdient“, meint der SGA-Funktionär. Die zweite Halbzeit sei ausgeglichen gewesen, Argental bemühte sich, hatte zwei oder drei gute Möglichkeiten, die vergeben wurden. Dann aber erzielte es doch das 2:2. „Eckball Joos, Kopfball Strauß“, berichtet Bucher. Nach dem Ausgleich der Gäste habe sich das Spiel dann auch wieder ausgeglichen gezeigt, abgesehen von der Schlussphase. Da habe die SGA nochmal Gas gegeben, zwei oder drei große Chancen gehabt, die aber ungenutzt blieben. „Wir haben die Konterangriffe nicht gut zu Ende gespielt“, kritisiert Bucher. „Es war sicher ein schweres Spiel für beide Mannschaften wegen der Hitze. Beide Teams wollten aber dennoch den Sieg“, sagt Weber abschließend. – Tore: 0:1 (11.) Baier, 1:1 (18.) Lauinger, 2:1 (31.) Abdulahad, 2:2 (62.) Strauß. – ZS: 150. – Schiedsrichter: Richter.

TSV Heimenkirch – FG WRZ 2010 6:1 (3:0). – Nach dieser Niederlage beim Meister steht die WRZ auf dem vorletzten Platz, dem definitiv ersten Abstiegsplatz. „Dieser Gegner war für uns eine Nummer zu groß. Wir haben sechs Spieler, die erst 18 oder 19 Jahre alt sind, dabei gehabt, die alles gegeben haben, aber es fällt ihnen einfach schwer, Präsenz zu zeigen“, sagt Trainer Steve Reger. Die Gastgeber, so Reger, hätten in der ersten Halbzeit eine nahezu optimale Chancenverwertung gehabt. Niklas Kirchmann brachte den TSV in Front, Nino Hartinger erhöhte, ehe Kirchmann das 3:0 erzielte. Den Gästen ist wenigstens ein Tor gelungen, der Treffer zum 1:4 durch Julius Strobel. „Doch im Gegenzug ist gleich das 1:5 gefallen. Ein zweifelhafter Strafstoß bedeutete das 1:6“, fasst Reger zusammen. Mit den Eventualitäten möchte sich der WRZ-Coach nicht beschäftigen. Das letzte Spiel gegen Berg II müsse gewonnen werden. Erst dann werde man sich damit abgeben, ob dieser Sieg noch einen Wert habe. „Wir müssen zuerst auf uns sehen“, erklärt er, der die FG WRZ 2010 nach dieser Saison verlässt und zur TSG Ailingen wechselt. – Tore: 1:0, 3:0 (9./39.) N. Kirchmann, 2:0 (27.) Hartinger, 4:0 (57.) M. Kirchmann, 4:1 (77.) Strobel, 5:1 (79.) T. Kirchmann, 6:1 (86.) Wucher. – ZS: 150. – Schiedsrichter: Goldammer.

SG Aulendorf – SV Beuren 0:1 (0:0). – Durch diese Niederlage bleibt die SG Aulendorf auf dem viertletzten Platz, der sicher für die Abstiegsrelegation reicht. Zu mehr nur dann, wenn es Schützenhilfe von Maierhöfen-Grünenbach aus der Landesliga gibt, die Allgäuer müssen zumindest den Relegationsrang erklimmen und so der SG Aulendorf ein Relegationsspiel erspare. „Es war ein Spiel, das über 90 Minuten nur auf ein Tor gespielt wurde, auf das des SV Beuren“, erklärt ein enttäuschter Trainer Wolfgang Steinbach. Die SGA hätte viele Chancen gehabt, noch nie so viele in dieser Spielzeit, darunter zwei Lattentreffer. Das 0:1 sei mehr als schmeichelhaft für die Gäste. Der Schuss sei abgefälscht gewesen. „Dieses Spiel hätte deutlich für uns ausgehen müssen. 5:1 wäre gerechter gewesen“, sagt Steinbach. Mit dem Spiel seiner Mannschaft sei er zufrieden gewesen, alle hätten alles gegeben. Nur der finale Torabschluss sei mangelhaft ausgefallen. – Tor: 0:1 (63.) Haslinger. – ZS: 200. – Schiedsrichter: Komander.

TSV Meckenbeuren – SV Kressbronn 0:4 (0:2). – Für beide Mannschaften ging es praktisch nur noch um die viel zitierte Goldene Ananas. Die einen wollte diese gewinnen, die anderen anscheinend nicht. „Das war das schlechteste Spiel meiner Mannschaft in dieser Saison. Sie hat dem Gegner kein Paroli geboten. Wir hätten dieses Spiel auch 0:8 verlieren können, wenn Kressbronn seine Chancen besser genutzt hätte“, sagt Klaus Gimple, Trainer des TSV Meckenbeuren. Die Spannung sei beim TSVM nach der tollen Serie einfach draußen gewesen. Die Gründe möglicherweise: Hitze, ein Gegner, der noch wollte, und auch der Abschied des Coaches, der den Verein nach erfolgreichen Jahren nach dem letzten Spiel verlässt. – Tore: 0:1, 0:2 (4./27.) Eibler, 0:3 (83.) Siegel, 0:4 (84.) Schuler. – ZS: 120. – Schiedsrichter: Reimann.

FV Waldburg – SV Haisterkirch 0:1 (0:0). – „Für beide ging es um nichts mehr, entsprechend auch das Spiel“, sagt Uwe Reh, Coach des SV Haisterkirch: „Das war ein hartes Stück Arbeit, aber nur, weil es heiß war. Kurz gesagt: Sommerfußball.“ Der SVH habe optisch mehr vom Spiel gehabt, auch mehr Chancen herausgespielt. Aber, so Reh, „wenn der Jakob nicht trifft, tun es die anderen auch nicht.“ Mit einer Ausnahme und das im Anschluss an einen Foulstrafstoß erzielte Kadir Keskin den Siegtreffer. Davor und danach habe es auf beiden Seiten viele Fehlpässe gegeben, weshalb Reh diese Partie als ein typisches Null-zu null-Spiel tituliert. – Tor: 0:1 (56./FS) Keskin. – ZS: 100. – Schiedsrichter: Übelhör.

FC Isny – SV Seibranz 1:1 (0:0). – Auch bei diesem Spiel sind die Höhepunkte gleich aufgezählt, weshalb Uwe Hansen, Trainer des FC Isny, nüchtern zusammenfasst: „Es war ein Spiel auf niedrigem Niveau, die Spannung hat gefehlt.“ Für Isny habe dieses Spiel als Vorbereitung auf das erste Relegationsspiel gedient, weshalb Hansen wegen Verletzungen den einen oder anderen aus der vordersten Front zurückgezogen habe. Es habe nichts gepasst, für das der FCI-Coach gerade auch die Hitze verantwortlich macht. – Tore: 0:1 (48.) Scheerer, 1:1 (77.) Samatech. – ZS: 80. – Schiedsrichter: Musch.

SC Unterzeil-Reichenhofen – SG Kisslegg 2:2 (1:1). – Für die Gastgeber ging es um nichts mehr, für Kisslegg noch um einen Punkt, der ausreicht, um diese Saison abzuschließen. „Es war ein schlechtes Spiel“, urteilt Wolfgang Jäger, Coach der Gastgeber. Sein Team sei spielbestimmend gewesen. Die Gäste hätten alles getan, um zumindest diesen Punkt zu holen, auch durch eine stark körperbetonte Spielweise mit vielen Foulspielen. Und das haben sie geschafft. Beiden Toren der Gäste gingen kapitale Fehler der eigenen Elf voraus. Beide Treffer der Gastgeber fielen nach Standardsituationen. Der zweite durch einen Foulstrafstoß. – Tore: 0:1 (9.) Thanner, 1:1, 2:2 (16./54.) Reutlinger, 1:2 (48.) Krug. – ZS: 200.

SV Mochenwangen – FC Leutkirch 4:1 (1:0). – „Einen Punkt haben wir vor dem Spiel noch theoretisch gebraucht, jetzt sind es sogar drei geworden“, freut sich Dino Salerno, Coach des SV Mochenwangen. Seine Mannschaft habe es gut gemacht, weshalb der Sieg verdient sei. Wie schon in Kisslegg vor einer Woche habe der SVM beherzt gekämpft, spielerisch zugelegt und sei taktisch diszipliniert aufgetreten. „Eine geschlossene Mannschaftsleistung bei der Hitze“, lobt der Übungsleiter. – Tore: 1:0, 2:0 (20./63.) Kale, 3:0 (67.) Müller, 3:1 (84.) Ay, 4:1 (90.) Berg. – ZS. 200. – Schiedsrichter: Varioglu.